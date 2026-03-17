Що ховається за "вигідними" акціями і чому не можна купувати ці продукти

Маркетингові акції в супермаркетах часто стають інструментом для швидкої реалізації товарів, які втратили свою якість або термін придатності яких добігає кінця. Це стосується листків салату, спеційі готову кулінарію.

Купівля цих продуктів за зниженою ціною може обернутися марною тратою грошей.

Листя салату — конденсат та "непрохані гості"

Фасована зелень і салатні мікси є одними з найпопулярніших акційних позицій. Проте знижка на такий товар часто свідчить про початок незворотних процесів усередині упаковки.

Приховані дефекти: через герметичність пакета всередині накопичується конденсат, який спричиняє гниття нижніх шарів листя. Візуально зверху салат може виглядати свіжим, тоді як на дні вже утворюється слиз.

через герметичність пакета всередині накопичується конденсат, який спричиняє гниття нижніх шарів листя. Візуально зверху салат може виглядати свіжим, тоді як на дні вже утворюється слиз. Сторонні об’єкти: попри маркування "готове до вживання", промислове миття не гарантує повної чистоти. В акційних упаковках, що тривалий час зберігалися на складі, частіше фіксують наявність бактеріального фону або дрібних садових шкідників, як-от слимаки, які вижили після обробки.

Насипні спеції — втрата властивостей та вогкість

Спеції на вагу, що продаються за зниженими цінами, зазвичай є залишками старих партій. Основна цінність приправ — ефірні олії — швидко вивітрюється у відкритих контейнерах.

Контакт із повітрям призводить до того, що спеції втрачають свій характерний аромат і смак уже за 6 місяців після відкриття великої тари.

Спеції активно вбирають вологу з торгового залу, що призводить до злипання в грудки та появи плісняви, яку важко помітити через насичений колір продукту.

Готова кулінарія — критичні терміни та сумнівні інгредієнти

Відділи власного виробництва використовують акції як останній шанс реалізувати готові страви перед їх списанням. Знижки 30-50% зазвичай з’являються за кілька годин до фактичного закінчення терміну придатності страви. При цьому на етикетці вказується час фасування, а не реальний час приготування інгредієнтів.

Для приготування салатів та гарнірів часто використовують продукти з інших відділів магазину, які вже мали граничний термін реалізації (наприклад, ковбасні вироби або овочі з дефектами).

