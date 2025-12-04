Жеребкування ЧС-2026: онлайн-трансляція (відео)

Пряма відеотрансляція жеребкування фінальної стадії ЧС-2026 з футболу

У п’ятницю, 5 грудня, у Центрі Кеннеді у Вашингтоні (округ Колумбія, США) відбудеться жеребкування фінальної стадії чемпіонату світу з футболу-2026. Потенційних суперників по групі дізнається і збірна України.

Що потрібно знати:

Збірна України ще не вийшла на ЧС-2026, але бере участь у жеребкуванні

Синьо-жовті потрапили до четвертого кошика

Фінальна стадія ЧС-2026 з футболу пройде у США, Канаді та Мексиці у червні/липні

У прямому етері жеребкування фінальної стадії ЧС-2026 буде доступним для перегляду на YouTube-каналі FIFA. Початок заходу о 19:00 за київським часом.

Учасники та склад кошиків

Кошик 1: Канада, Мексика, США, Іспанія, Аргентина, Франція, Англія, Бразилія, Португалія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина.

Кошик 2: Хорватія, Марокко, Колумбія, Уругвай, Швейцарія, Японія, Сенегал, Іран, Південна Корея, Еквадор, Австрія, Австралія.

Кошик 3: Норвегія, Панама, Єгипет, Алжир, Шотландія, Парагвай, Туніс, Кот-д’Івуар, Узбекистан, Катар, Саудівська Аравія, ПАР.

Кошик 4: Йорданія, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаїті, Нова Зеландія, Європейські плей-оф A, B, C та D, Турніри плей-оф ФІФА 1 та 2.

6 із 48 команд, які візьмуть участь у чемпіонаті світу з футболу-2026, ще не визначені та стануть відомі лише у березні 2026 року.

4 з них будуть представлені у стикових матчах УЄФА за участю 16 команд, у яких візьмуть участь Албанія, Боснія та Герцеговина, Чехія, Данія, Італія, Косово, Північна Ірландія, Північна Македонія, Польща, Ірландія, Румунія, Словаччина, Швеція, Туреччина, Україна та Уельс.

За 2 інші путівки на Мундіаль боротимуться 6 збірних у стиковому раунді ФІФА — Болівія, ДР Конго, Ірак, Ямайка, Нова Каледонія та Сурінам.

Збірна України, як і інші учасники стикового раунду відбору, знаходяться у 4-му кошику.

Правила жеребкування

Жеребкування розпочнеться з розподілу всіх команд із кошика 1 по групах від A до L. Потім воно продовжиться відповідними процедурами у кошиках 2, 3 та 4 у зазначеному порядку.

За правилами жеребкування, в жодній групі не може бути більше однієї команди з однієї конфедерації. Це стосується всіх конфедерацій, за винятком УЄФА (Європа), який представлений 16 командами. У кожній групі має бути щонайменше одна, але не більше двох команд УЄФА.

Склад кошиків перед жеребкуванням фінальної стадії ЧС-2026

Головним нововведенням жеребкування ЧС-2026 став розподіл перших чотирьох команд у рейтингу ФІФА на окремі шляхи виходу до 1/2 фіналу. Іспанія та Аргентина будуть розведені в протилежні частини сітки. Те саме стосується і збірних Франції та Англії, які займають 3-тє та 4-те місця відповідно. Таким чином, якщо всі ці 4 команди виграють свої групи, то у разі успіху у плей-оф не перетнуться аж до півфіналу. У такому разі матчі Іспанія – Аргентина та Франція – Англія можливі лише у фіналі Мундіалю.

Сітка ЧС-2026 буде складена з 4 шляхів

Зазначимо, збірна України ще не кваліфікувалася на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. У першій грі українці зіграють зі Швецією. У разі успіху Синьо-жовті за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти переможця матчу Польща – Албанія. У першій та другій зустрічі наша команда буде "господаркою" поля. Через потенційний вихід на поляків у футбольному середовищі назріли питання до УАФ (Українська асоціація футболу), адже Україна грала "домашні" матчі у Польщі.

Нагадаємо, збірна України не зуміла здобути пряму путівку на Мундіаль, посівши друге місце у групі європейського відбору ЧС-2026. З нашого квартету на турнір кваліфікувалася команда Франції.