Вже був судимий в Україні. ЗМІ назвали ім'я підозрюваного у вбивстві Портнова

З'явилися подробиці про підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова, якого було затримано у німецькому місті Хайнсберг. За даними "УП", це — українець Олександр Азізов 1981 р.н. з містечка Шахтарськ на Донеччині.

Що треба знати:

Портнов був вбитий у травні 2025 року в Іспанії

Окрім затриманого за підозрою у вбивстві, до злочину може бути причетний його брат

У 2024 році у Росії Азізов був судимий у Росії та може перебувати там у розшуку

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Відомо, що брата Олександра Азізова підозрюють у співучасті у вбивстві Портнова.

Що відомо про Олександра Азізова

З 2005 по 2014 роки він здійснював підприємницьку діяльність як ФОП. Основний вид діяльності — роздрібна торгівля пальним.

Олександр Азізов

Азізов вже фігурував у кримінальних справах в Україні. У 2007 році він був підсудним по статті 263 ч.1 КК — виготовлення і носіння вогнепальної зброї, але вироку не отримав. У 2021 році його спіймали на керуванні авто у стані наркотичного сп'яніння. Крім того, за даними джерел "УП", у 2007 році Азізов разом із братом Велі був засуджений за незаконний видобуток вугілля у "копанках" (підпільна незаконна шахта).

Також встановлено, що протягом 2014-2015 років Азізов 13 разів контактував з Павлом Барановим, причетним до діяльності "Союза добровольцев Донбасса" (сепаратистська організація). Щонайменше з 2020 року Азізов, ймовірно, постійно проживав у російському Ростові-на-Дону.

Однак у 2021 році в Харкові він оновив закордонний паспорт. Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, у жовтні 2021 року Азізов в'їхав з Росії до України через КПП "Гоптівка".

У червні 2024 року у Росії Азізов отримав судимість за ч.2 ст.231 КК РФ — незаконне культивування рослин, що містять наркотичні засоби. З жовтня 2024 року Азізов, ймовірно, перебуває у розшуку МВС Росії.

Донька Азізова Ляня проживає на окупованій Луганщині. Вона бере активну участь у спільноті "Волонтери-медики", яка підтримує прибічників окупантів.

Що відомо про брата Азізова

Велі Азізов, який міг перебувати на місці вбивства Портнова зі зброєю, у 2022-2023 роках проживав у Харкові та заснував агрофірму в Кременчуці. У жовтні 2023 року Велі Азізов залишив Україну автобусом, перетнувши кордон із Польщею.

З 2018 до 2023 року Велі Азізов 105 разів перетинав держкордон України в напрямку РФ, Польщі та Молдови. Його родина ймовірно, проживає у Росії. У 2023 році він нібито купив PORSCHE Panamera в Києві.

Велі Азізов

Хто такий Андрій Портнов

Портнов почав свою кар'єру як юрист. Він заснував власну компанію "Портнов і партнери", яка надавала послуги щодо приватизації, інвестиційного бізнесу та корпоративного управління. У 2006 році за списками "Блоку Юлії Тимошенко" Портнов потрапив у Верховну Раду. Згодом він став заступником голови цієї фракції.

Портнов займався супроводом скандальних "газових угод" Тимошенко з Росією. У 2010 році чиновника призначили заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича — керівником Головного управління з питань судової реформи та судоустрою. У 2014 році він став першим заступником глави Адміністрації президента.

Андрій Портнов

Вважається, що Портнов був одним із розробників "диктаторських законів". Він сам визнавав причетність до створення одного з них. Після Революції Гідності він втік з України, жив у Росії та Австрії.

В Україні Портнов став фігурантом кримінальних справ:

незаконне отримання виплат, присвоєння та розтрата майна;

масові вбивства на Майдані;

причетність до анексії Росією Криму.

тиск на журналістів.

У 2019 році Портнов повернувся до України. Він подавав позови проти п'ятого президента Петра Порошенка, звинувачуючи того у "державній зраді". Також Портнов вимагав переглянути висвітлення Революції Гідності у підручниках з історії України, заявляючи, що в них "спотворено дійсні історичні події". У 2022 році він виїхав з України як багатодітний батько. У травні 2025 року Портнова застрелили в Іспанії.

Як повідомляв "Телеграф", були версії, що до вбивства Портнова розглядається міг бути причетний міжнародний наркокартель "Хімпром". Характер злочину – зухвалий і публічний – може свідчити про причетність угрупування, яке відоме агресивними методами тиску на опонентів.