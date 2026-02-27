Ти будешь винен у всьому: харків’янка поділилася правдою про життя в Німеччині (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Більшість не пристосовується до цього
Харків’янка, яка два роки прожила в Німеччині, розповіла про особливості життя в цій країні, які можуть здивувати тих, хто планує переїзд.
Відповідне відео з’явилося на її сторінці mrs.faustova у TikTok, де дівчина детально описала свій досвід. За словами українки, у Німеччині людина постійно відчуває провину.
Навіть невеликі проступки можуть стати приводом для скарги: сусіди можуть поскаржитись через шум, неправильне сортування сміття або навіть через те, що ти іноземець. Через це, за її словами, доводиться жити в постійній напрузі та боятися будь-якої помилки.
Харків’янка вивчила німецьку мову до рівня B2 і працювала у німецьких компаніях, проте це не спростило життя: культурні та соціальні норми змушують постійно контролювати себе та свої дії.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що харків'янка також розповіла, в яких країнах Європи найкраща медицина, соціальна підтримка та погода, і її думка може здивувати тих, хто планує переїзд або подорож.