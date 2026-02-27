Тільки зарплати за рік — майже 1,5 млн: скільки заробив ексголова Тернопільської ОВА

Окрім зарплати, Негода отримував пенсію та дохід від викладацької діяльності

Ексголова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода на посаді працював без скандалів, не отримував матеріальної допомоги від держави та все ж встиг заробити майже 1,5 млн гривень у 2025 році.

Що потрібно знати:

Негода очолював Тернопільську ОВА з серпня 2024 року по січень 2026 року

У 2025 році отримав 1 255 758 грн нарахувань на посаді голови ОВА

У декларації зазначена більша сума, що свідчить про додаткові премії та надбавки

Як повідомили "Телеграфу", у відповідь на запит, посадовий оклад в січні 2025 року становив 98 757 грн, з квітня 2025 року — 108 689 грн, а у липні–грудні 2025 року — 105 570 грн. Таким чином, за 2025 рік загальні нарахування посадового окладу склали 1 255 758 грн. Проте після сплати податків залишилося 923 426,13 грн.

Посадовий оклад В’ячеслава Негоди в 2025 році

Цікаво, що в декларації Негода вказав зарплату у Тернопільській ОВА в сумі 1 444 921 грн. Ймовірно 189 163 грн були додатково нараховані у вигляді премій, доплат чи інших надбавок понад посадовий оклад за 2025 рік.

Крім того, за рік Негода отримав 247 765 грн пенсії (20 647 грн на місяць), а також 73 198 грн за викладацьку роботу у Київському університеті імені Тараса Шевченка. Тож цього вистачить на брендовий одяг — жилетку Негоди активно обговорювали в січні 2025.

Доходи Негоди та членів родини

Що відомо про В'ячеслава Негоду

В’ячеслав Негода

В’ячеслав Негода народився у Тернопільської області. Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, Львівський національний університет імені Івана Франка та Національну академію державного управління при Президентові України.

Працював начальником конструкторського бюро виробничого об’єднання "Ватра" в Тернополі. У 1990–1998 роках був Тернопільським міським головою та депутатом обласної ради. У 1998 році став першим заступником виконавчого директора Асоціації міст України. З 2008 до 2010 року обіймав посаду заступника міністра Мінрегіонбуду. З 2019 року працював заступником Міністра розвитку громад та територій України, а 24 січня 2023 року був звільнений з цієї посади.

В’ячеслав Негода очолив Тернопільську обласну військову адміністрацію у серпні 2024 року. В січні 2026 року президент Володимир Зеленський повідомив про призначення нового начальника Тернопільської ОВА.

