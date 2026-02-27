Підтримав ліквідацію НАБУ, а тепер забороняє Roblox: хто такий нардеп Неклюдов (фото)

Автор ідеї — нардеп від "Слуги народу"

Народний депутат України Владлен Неклюдов пропонує заборонити в Україні популярну серед дітей ігрову платформу Roblox. На думку Неклюдова, вона "загрожує національній безпеці України та здоров'ю наших дітей".

Що треба знати:

Роблокс — одна з найпопулярніших ігрових платформ серед українських дітей та підлітків

У грудні її заборонили в Росії, що навіть викликало протести

Аргументуючи своє бажання заблокувати Roblox, Неклюдов по суті повторив російські аргументи

З такою пропозицією народний депутат від "Слуги Народу" виступив під час засідання Верховної Ради. Він аргументував це тим, що у мережі існує ряд ігор, які "пропагують насильство, війну, розпусту та витрачання грошей неповнолітніми". У дітей розвивається ненависть та ігрова залежність, додав нардеп.

"Були виявлені випадки порушення внаслідок постійних ігор на платформі Roblox у дітей режиму дня та сну, що може призвести до тяжких наслідків", — заявив Неклюдов.

Крім того, вважає нардеп, через ігри діти "втрачають інтерес до навчання, проявляють зневагу до батьків". Він додав, що ця проблема є ще одним наслідком війни, бо "батьки намагалися відволікти дітей від жахів війни, дозволяючи їм більше користуватися гаджетами".

Roblox – це платформа, яка дозволяє створювати власні ігри, а також грати в ігри, створені іншими користувачами. Це дуже популярна платформа серед українських дітей та підлітків.

Роблокс

Чим відомий Владлен Неклюдов

Неклюдов є головою підкомітету з питань діяльності органів прокуратури Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності. Він є прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Дніпропетровської області. Протягом 20 років Неклюдов працював в органах прокуратури.

Владлен Неклюдов

За даними руху "Чесно", 22 липня 2025 року Неклюдов проголосував "за" законопроєкт №12414, яким запроваджувалась залежність роботи НАБУ і САП від Генерального прокурора. Цей законопроєкт фактично ліквідовував незалежність антикорупційних органів та перетворював їх на підконтрольні владі.

Крім того, наприкінці 2022 року нардеп проголосував за містобудівну реформу (#5655), яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України. Через спротив громадськості станом на початок 2024 року президент не підписав законопроєкт, а отже він лишається нечинним.

Roblox заборонили у Росії

На початку грудня минулого року російський регулятор сфери зв’язку Роскомнагляд заблокував Roblox. Причина — "факти масового та неодноразового поширення матеріалів із пропагандою та виправданням екстремістської й терористичної діяльності, закликів до здійснення протиправних дій насильницького характеру й пропаганди ЛГБТ-тематики".

Роскомнагляд заявив, що в грі нібито "у великій кількості присутній неналежний контент, який може негативно вплинути на духовно-моральний розвиток дітей". Цими самими аргументами пояснює своє бажання заборонити Roblox і Неклюдов.

Цікаво, що росіяни, які звикли до заборон, через блокування Roblox навіть виходили на протести. Зокрема мітинг пройшов у місті Томськ.

Протест проти заборони Roblox у Томську

Нагадаємо, раніше народний депутат від фракції "Голос", голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин розповів "Телеграфу", чому російський мультфільм "Машу та Ведмідь" досі ніяк не можуть заборонити в Україні. Кілька державних органів заявили про підтримку його заборони, але жоден не подав офіційне рішення до РНБО.