Школярі вчитимуться до 30 червня? У КМДА відповіли, коли закінчиться навчальний рік

Деякі заклади можуть скоротити весняні канікули

Деякі школи в Україні можуть продовжити навчання майже на місяць та закінчити його 30 червня 2026 року. Однак за кожним навчальним закладом залишається право вибору щодо строків.

Про це повідомили в КМДА на запит "Телеграфу". У документі зазначено, що зміни в строки навчального року можуть бути внесені через подовжені зимові канікули, наслідки блекаутів тощо.

"Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2025 N° 1003 "Про початок навчального року під час дії воєнного стану в Україні" у закладах загальної середньої освіти встановлено тривалість 2025/2026 навчального року з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року. Зміни до постанови Кабінету Міністрів України не вносилися", — йдеться у документі.

Чи продовжать навчання в школах до 30 червня

Чи продовжать навчання в школах до 30 червня

Водночас КМДА наголошує, що кожен навчальний заклад зберігає автономію, тому може сам вирішувати: чи подовжувати навчання чи ні. За словами заступниці міністра освіти і науки Надії Кузьмичовою, передає УП, наразі школи використовують різні форманти навчання. Чимало учнів перейшли на дистанційну форму не тільки через морози, а й через відключення світла.

"Якщо такий формат не забезпечив повного опанування матеріалу, навчання можуть продовжити у червні або скоротити весняні канікули. При цьому подовження навчання та зміна дат канікул не будуть обов’язковими для всіх шкіл — рішення ухвалюватимуть місцеві громади та педагогічні ради", — наголошує Кузьмичова.

Як школи можуть компенсувати пропущене навчання

продовження навчання у червні;

скорочення або перенесення весняних канікул;

використання дистанційного та асинхронного навчання під час відключень електроенергії.

Зауважимо, що у Дніпрі, за даними кореспондента "Телеграфу", чимало шкіл не планують закінчувати навчання у червні 2026 року. Останнім навчальним днем має стати 29 травня 2026 року.

До якого числа будуть вчитись в школах, Дніпро

Раніше "Телеграф" розповідав, за що у школах можуть вимагати гроші з батьків.