За пропуск школи — в поліцію? Чому новими правилами для прогульників незадоволені в Раді

Уряд посилив контроль за відвідуванням шкіл і садочків — скільки можна пропустити та куди передадуть дані про прогульників

Прогульникам приготуватися — в уряді ухвалили зміни до порядку обліку дітей. Вони посилюють контроль за вихованцями закладів дошкільної освіти та учнів. "Телеграф" поспілкувався з представниками комітету з питань освіти, науки та інновацій щодо впровадження цих змін та доцільності залучення правоохоронців.

Як зазначив начальник управління ювенальної превенції Нацполіції Василь Богдан, зміни спрямовані на покращення обміну даними між закладами освіти, органами управління, службами у справах дітей та поліцією, швидке інформування про дітей, які не відвідують заклади освіти або вибули з навчання тощо.

"Ухвалені зміни передбачають більш оперативний обмін інформацією про дітей, які не охоплені навчанням, що дозволить своєчасно реагувати на такі випадки та вживати необхідних заходів у межах законодавства", — пояснив він.

Хто такі "діти, не охоплені навчанням"

За визначенням — діти, не охоплені навчанням — діти шкільного віку, які повинні здобувати загальну середню освіту, але не здобувають її в будь-якій з форм, що визначена законодавством, у тому числі учні, які не відвідують навчальні заняття у закладі освіти протягом десяти робочих днів поспіль з невідомих або без поважних причин.

Чи варто залучати поліцію до контролю прогульників

Як прокоментував "Телеграфу" член освітнього комітету, нардеп Ростислав Павленко, він ставиться до потреби залучати до цього ювенальну поліцію скептично. Першочергово — у поліції в школі і так є завдання, зокрема у питаннях безпеки, аби не було повторення випадків як нещодавно в Дніпрі. В підвалі ліцею №137 прогримів вибух через необережне поводження зі зброєю під час демонстрації. Постраждали 25 дітей.

Павленко також зазначив, що ця інформація у "Єдиній школі" (українська інформаційно-освітня система, призначена для автоматизації навчального процесу та переведення шкільної документації в електронний формат, — ред.) збиралась вже тривалий час.

"Я так розумію, тепер упевнились в її надійності, і почали використовувати, — каже нардеп, і наголошує — причини пропусків можуть бути різними — і спершу варто відпрацювати різні сценарії і реакції на них у "Єдиній школі", а вже потім підключати "внутрішні органи". Спершу хай кожен зробить своє, а вже потім дивитись, де треба посилення".

Щодо дітей із асоціальних родин — це задача ювенальної поліції, але контроль прогульників, на думку Павленка, тут ні до чого: "Хай зіставляють бази даних щодо народжених, мешканців і школярів…".

Що мають робити школи та служби у справах дітей

Голова освітнього комітету нардеп Сергій Бабак пояснив, що постанова спрямована на удосконалення системи обліку дітей та учнів у закладах освіти України та забезпечення точності статистичних даних.

У разі виявлення дітей, не охоплених навчанням, відповідальні працівники закладів освіти мають: вносити інформацію до профілю дитини в автоматизованому комплексі менеджменту (АІКОМ) про те, що вона не охоплена навчанням невідкладно надсилати інформацію про відмітку в профілі дитини "не охоплена (не охоплений) навчанням" до відповідного територіального органу служби у справах дітей з використанням засобів автоматизованого комплексу менеджменту, а в разі відсутності такої можливості ‒ за допомогою електронних комунікацій Сергій Бабак, голова освітнього комітету ВРУ

Бабак пояснив, що працівники служби у справах дітей мають забезпечити облік та проводити діяльність щодо повернення або залучення до навчання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні не вистачає дітей аби заповнити садочки. При цьому заклади дошкільної освіти відчувають брак кадрів, а українським дітям потрібні спеціалісти особливих фахів.