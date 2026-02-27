Африканське тепло вже в дорозі: якою буде погода в Україні, розповів синоптик

Стане тепліше і вдвічі більше сонця

Теплий потік із Африки рухається до України, але до нас дістанеться вже охолодженим. Україна зустріне березень із весняними температурами та майже без дощів.

Як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, над Європою встановився антициклон — смуга високого атмосферного тиску, яка відтісняє дощові циклони на північ і південь. Завдяки цьому щонайменше тиждень суттєвих опадів у регіоні не очікується.

Якою буде погода 28 лютого — 1-2 березня

"У фінальний день зими, 28 лютого, в нашому регіоні прогнозуємо суху, переважно хмарну погоду. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° тепла. Місцями на дорогах ожеледиця.

Березень 2026 дебютує на Черкащині зі справжньої весняної погоди. Окрім адвекції африканського повітря, підвищенню температури сприятиме яскраве сонце. У період 1-2 березня: сонячно, сухо з температурою вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла", — сказав Постригань.

Карта синоптичних процесів в Україні

За кліматом, прихід весни на Черкащині відбувається 2 березня зі стійким переходом середньодобової температури повітря через 0 у бік підвищення.

Прихід весни характеризується збільшенням кількості сонячного світла. Умови для сонячної генерації збільшуються з 67 годин у лютому до 126 у березні, а це вже вдвічі більше і суттєво.

"Зимовий гардероб поки не прибираємо — сезони ще поборються між собою. Весна просувається поволі й обережно", — підсумував синоптик.

