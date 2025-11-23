"Зачинив двері і пішов у автобус": Шовковський оскандалився після провалу "Динамо" (відео)

Наставник Біло-синіх проігнорував пресу після невдачі

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський відмовився спілкуватися зі ЗМІ після матчу 13 туру УПЛ (Українська прем’єр-ліга) проти "Колоса" (1:2). Флешзону з пресою відвідав лише "динамівець" Матвій Пономаренко.

Що потрібно знати:

"Динамо" програло "Колосу" в УПЛ

Шовковський відмовився спілкуватися зі ЗМІ

У мережі розкритикували тренера Біло-Синіх

Про це повідомили у студії "УПЛ ТБ". За регламентом, від кожної команди після матчу має прийти тренер та два гравці.

Я хотів ще десь знайти коментарі Шовковського після матчу, але не зумів. Він не лише у флешзону не прийшов, його ніде немає коментарів. Проігнорував нас, а у флешзону прийшов лише один представник "Динамо". Ми звикли, що за регламентом до нас приходить тренер та два гравці кожної команди. Шовковського не дочекалися. Журналіст "УПЛ ТБ" Владислав Шалота

Журналіст Володимир Звєров згодом підтвердив, що Шовковський проігнорував ЗМІ.

Шовковський зачинив двері та пішов у автобус без інтерв’ю. Володимир Звіров

У мережі розкритикували Шовковського за таку неповагу до преси та фанатів. Користувачі масово вимагають відставки фахівця, хоча у "Динамо" не поспішають розлучатися з тренером.

Додамо, що Шовковський провів 100 матчів на посаді головного тренера "Динамо". Ювілейний поєдинок затьмарив антирекорд. Після гри з "Колосом" Біло-сині вперше в історії програли 3 матчі поспіль в УПЛ.

Відеоогляд матчу "Колос" — "Динамо"

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив до Ліги конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі кияни розгромили "Зрінськи" (6:0), а у 4-му турі столичний клуб зіграє проти кіпрської "Омонії" (27.11.2025).