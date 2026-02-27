"Підводний світ" під землею: як виглядає одна з найкрасивіших станцій метро у світі

Унікальне поєднання архітектури, світла та кольору зачаровує кожного

В італійському місті Неаполь знаходиться станція метро Toledo, яку багато хто вважає однією з найкрасивіших у світі. Усередині вона схожа на справжній витвір мистецтва та її барвистий дизайн постійно привертає увагу туристів.

Що потрібно знати:

Архітектурну концепцію розробив іспанський архітектор Оскар Тускетс

Світлові інсталяції справляють враження, що пасажири "танцюють" серед хвиль

Мозаїки Вільяма Кентріджа та інсталяції Роберта Вілсона доповнюють художнє оформлення

Відкрита в 2012 році в рамках проекту "Метро Мистецтв" (Metro Art), станція Toledo також вважається однією з найкрасивіших та найоригінальніших у Європі. Її архітектурна концепція була розроблена іспанським архітектором Оскаром Тускетсом.

Станція метро Toledo. Фото: Вікіпедія

Особливою станцію робить її дизайн з використанням глибоких відтінків синього та бірюзового, а також ігри світла та води, створюючи ефект підводного світу та поверхні, яка рухається. Крім того, не залишають поза увагою і світлові інсталяції. Відображення нагадують, начебто пасажири буквально "танцюють" серед хвиль та світла, що й подарувало станції неофіційний образ "танцюючого метро".

Станція метро Toledo. Фото: Вікіпедія

Головною особливістю є "Кратер де Луз" — великий конічний отвір, який проходить через усі рівні станції, дозволяючи природному світлу проникати всередину. Цей елемент оточений мозаїкою. Серед інших творів мистецтва — мозаїки Вільяма Кентріджа та інсталяція Роберта Вілсона, які роблять свій внесок у загальну атмосферу станції.

Станція метро Toledo. Фото: thecoolhunter

Футуристичні елементи, світлові панелі та виразна гра контрастів перетворюють спуск у метро на справжнє естетичне враження, а не просто транспортну операцію.

Станція метро Toledo. Фото: Вікіпедія

Станція метро Toledo. Фото: Вікіпедія

Станція "Толедо" знаходиться в центрі Неаполя, неподалік Іспанської площі (Piazza Trieste e Trento), і легко доступна для всіх туристів, що подорожують містом.

