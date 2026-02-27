До 200 млрд знайти реально: де шукати гроші на пенсії та від чого треба відмовитись
Без структурних змін навіть знайдені гроші не дадуть ефекту
В Україні реально знайти 150 — 200 млрд гривень на підвищення пенсій. Проте першочергово потрібна пенсійна реформа, адже навіть знайдені кошти "розчиняються" в бюджеті Пенсійного фону.
Що потрібно знати:
- Гетманцев пропонує розмежувати фінансування базової та страхової частини пенсії
- Ресурс для базової частини можна знайти через перегляд неефективних програм, серед яких називає "Національний кешбек"
- Окремо пропонується після завершення воєнного стану трансформувати військовий збір у внесок на накопичувальні пенсії
За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, потрібно розмежувати "фінансову відповідальність". "Базова пенсійна виплата повинна фінансуватися з державного бюджету. Страхова частина має залежати від стажу та реально сплаченого ЄСВ. Такий підхід одразу показує, де шукати кошти", — наголошує політик "Телеграфу" в матеріалі: "Пенсії частини українців не підвищують через абсурдні схеми".
Гетманцев каже, що ресурс для виплати базової пенсії можна знайти переглянувши неефективні державні програми, зокрема "Національний кешбек". Нагадаємо, ця програма з березня змінюється, замість 10% від вартості товарів, вводиться диференційована система.
Ресурс для страхової частини пенсії Гетманцев пропонує віднайти легалізувавши тіньову зайнятість та зарплати "в конвертах".
"Сьогодні всі ці кошти зведені в один бюджет Пенсійного фонду. Через це навіть знайдений ресурс легко розчиняється в ньому, зокрема й на виплати спеціальних пенсій, з якими також потрібно розібратися", — зазначає голова парламентського комітету. Він зазначив, що наразі уряд працює над реформою і стануть відомі фінансово-економічні потреби та розрахунки, проте потенційно "якщо переглянути усі схеми, в яких "губляться" податки і неефективні програми, як національний кешбек, то ми зможемо акумулювати необхідні 150 — 200 млрд на підвищення пенсій".
Накопичувальні пенсії
Окремо Гетманцев зупинився на накопичувальних пенсіях. Зазначимо, їх впровадження обговорюють вже не один рік, проте досі не реалізували його на практиці. За задумом, в кожного українця буде додатковий рахунок, куди роботодавці та держава складатимуть гроші на пенсію. Ними можна розпоряджатися по-різному та навіть передати в спадок.
Гетманцев пропонує зафіксувати на законодавчому рівні, що за кілька років після закінчення воєнного стану військовий збір трансформується у внесок на накопичувальні пенсії.
"Якщо сьогодні військовий збір виконує критично важливу функцію фінансування оборони, то після війни він міг би природно перетворитися на джерело довгострокових інвестицій у відновлення країни та майбутні пенсії громадян", — акцентує він.
Раніше "Телеграф" розповідав про ще одну потребу, яку мала б вирішити пенсійна реформа — в Україні є пенсіонери, основна частина пенсій яких менша за мінімальну. І до найнижчого рівня її "дотягують" виплатами. Важливо, що навіть індексація не збільшує їхнього рівня.