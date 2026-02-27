До 200 млрд знайти реально: де шукати гроші на пенсії та від чого треба відмовитись

Без структурних змін навіть знайдені гроші не дадуть ефекту

В Україні реально знайти 150 — 200 млрд гривень на підвищення пенсій. Проте першочергово потрібна пенсійна реформа, адже навіть знайдені кошти "розчиняються" в бюджеті Пенсійного фону.

Що потрібно знати:

Гетманцев пропонує розмежувати фінансування базової та страхової частини пенсії

Ресурс для базової частини можна знайти через перегляд неефективних програм, серед яких називає "Національний кешбек"

Окремо пропонується після завершення воєнного стану трансформувати військовий збір у внесок на накопичувальні пенсії

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, потрібно розмежувати "фінансову відповідальність". "Базова пенсійна виплата повинна фінансуватися з державного бюджету. Страхова частина має залежати від стажу та реально сплаченого ЄСВ. Такий підхід одразу показує, де шукати кошти", — наголошує політик "Телеграфу" в матеріалі: "Пенсії частини українців не підвищують через абсурдні схеми".

Гетманцев каже, що ресурс для виплати базової пенсії можна знайти переглянувши неефективні державні програми, зокрема "Національний кешбек". Нагадаємо, ця програма з березня змінюється, замість 10% від вартості товарів, вводиться диференційована система.

Ресурс для страхової частини пенсії Гетманцев пропонує віднайти легалізувавши тіньову зайнятість та зарплати "в конвертах".

"Сьогодні всі ці кошти зведені в один бюджет Пенсійного фонду. Через це навіть знайдений ресурс легко розчиняється в ньому, зокрема й на виплати спеціальних пенсій, з якими також потрібно розібратися", — зазначає голова парламентського комітету. Він зазначив, що наразі уряд працює над реформою і стануть відомі фінансово-економічні потреби та розрахунки, проте потенційно "якщо переглянути усі схеми, в яких "губляться" податки і неефективні програми, як національний кешбек, то ми зможемо акумулювати необхідні 150 — 200 млрд на підвищення пенсій".

Накопичувальні пенсії

Окремо Гетманцев зупинився на накопичувальних пенсіях. Зазначимо, їх впровадження обговорюють вже не один рік, проте досі не реалізували його на практиці. За задумом, в кожного українця буде додатковий рахунок, куди роботодавці та держава складатимуть гроші на пенсію. Ними можна розпоряджатися по-різному та навіть передати в спадок.

Гетманцев пропонує зафіксувати на законодавчому рівні, що за кілька років після закінчення воєнного стану військовий збір трансформується у внесок на накопичувальні пенсії.

"Якщо сьогодні військовий збір виконує критично важливу функцію фінансування оборони, то після війни він міг би природно перетворитися на джерело довгострокових інвестицій у відновлення країни та майбутні пенсії громадян", — акцентує він.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще одну потребу, яку мала б вирішити пенсійна реформа — в Україні є пенсіонери, основна частина пенсій яких менша за мінімальну. І до найнижчого рівня її "дотягують" виплатами. Важливо, що навіть індексація не збільшує їхнього рівня.