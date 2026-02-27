Майно під Москвою та вілла під Києвом: що відомо про вдову Андрія Портнова

Вдова політика було помічницею нардепа

Після повідомлень про затримання у німецькому Хайнсберзі підозрюваного у вбивстві колишнього заступника глави Адміністрації президента та ексрадника Віктора Януковича Андрійя Портнова, у центрі уваги опинилося не лише розслідування, а й особисте життя політика. У шлюбі він був двічі, але останні роки прожив із цивільною дружиною, яка народила йому чотирьох дітей.

Що варто знати

Анастасія Валяєва — матір чотирьох дітей Андрія Портнова, хоча офіційно шлюб вони не реєстрували

Жінка разом зі своєю матір'ю була бізнес-партнеркою Портнова у закордонних компаніях, а також володіла на його прохання елітною нерухомістю в Росії

Раніше Валяєва працювала помічницею народних депутатів та була причетною до юридичних об’єднань, пов'язаних із оточенням Портнова

До цивільного шлюбу Портнов був у шлюбі з Інною Білоконною, як народила політику двох дітей і працювала у київському оболонському суді, — пара розлучилася у 1996-му. Також відомо, що колишній нардеп був одружений з Тетяною Валеріївною, яка працювала адвокаткою.

Анастасія Валяєва — не публічна особистість, але саме вона тривалий час була цивільною дружиною Андрія Портнова, з яким вони мали сім’ю й дітей. Портнов офіційно не був одружений з Валяєвою.

Анастасія Валяєва, Андрій Портнов. Фото: РадіоСвобода

Після подій Євромайдану та втечі Портнова з України Валяєва переїхала за ним до Росії та отримала там паспорт громадянки РФ. На неї політик переписав майно, куплене у Росії, за даними "Схем".

До цього вона разом із мамою фігурувала у бізнес-структурах, пов’язаних із Портновим. Анастасія та її мати Лідія Валяєва були бізнес-партнерами Портнова у словацькій компанії Leshko Group. Саму Валяєву також пов’язували з діяльністю у правозахисних чи юридичних об’єднаннях, зокрема "Колегія правозахисників", фундатором якого був Володимир Макар – помічник нардепа Андрія Портнова.

Анастасія Валяєва. Фото: росЗМІ, "Сходка в сейфе"

Ще на початку 2000-х Валяєва працювала помічницею народного депутата Володимира Пилипенка, якого пов’язували з так званою "групою Портнова" у Верховній Раді. Журналісти встановили, що вже після втечі до РФ, на її ім’я під Москвою був оформлений великий будинок площею близько 900 квадратних метрів. У 2021 році цей об’єкт нерухомості продали. Російський номер телефону, яким вона користувалася, у базах підписувався як "Анастасія Портнова", хоча офіційного шлюбу пара не реєструвала.

Анастасія Валяєва отримала російський паспорт. Фото: РадіоСвобода

У 2016–2018 роках Валяєву та Портнова фіксували в Москві — вони користувалися автомобілем, який по черзі паркували в різних районах міста, зокрема неподалік від будівлі МЗС РФ. Останній раз ім’я Валяєвої активно згадувалося у квітні 2024 року. Тоді з’явилася інформація, що Портнов переоформив свою віллу під Києвом на дітей. Сам він перебував в Іспанії, а юридичні питання від імені неповнолітніх вирішувала їхня мати — Анастасія Валяєва.

Анастасія Валяєва була власницею будинку під Москвою. Фото: РадіоСвобода

За даними з відкритих джерел, у Портнова залишилося шестеро дітей: сини Ігор (1993 року народження) та Михайло (2022 року), а також доньки Лілія (1994), Варвара (2012), Уляна (2014) і Василіса.

