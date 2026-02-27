Зірка "Бригади" Майков зухвало висловився про війну: свого часу він мешкав у Києві (відео)

Актор під час концерту зі сцени виступив проти війни

Павло Майков — відомий російський актор, який у юності кілька років жив у Києві та закінчив тут школу. Він набув широкої популярності після виходу на екрани бандитського серіалу "Бригада", де зіграв бандита "Бджолу". На початку повномасштабної війни в Україні на відміну від своїх колег із серіалу, Майков виступив проти, проте не став уточнювати, що Росія напала на Україну.

Павло Майков. Фото: kinopoisk.ru

Тепер же у соцмережі Threads поширили відео, на якому Павло Майков жорстко та зухвало висловився проти війни. Під час концерту свого рок-гурту "Магріт" Майков закликав до миру, завершивши промову фразою, в якій засудив війну.

Займайтеся коханням і ніколи не займайтеся війною. Нехай війна йде на х**. А ті, хто хоче війни, хай здохнуть. Це все, до побачення Павло Майков

У коментарях розпочалося бурхливе обговорення такої зухвалої заяви "Бджоли". Багато користувачів відзначили, що незважаючи на негативність свого персонажа у "Бригаді", Павло єдиний виявився адекватним, на відміну від інших акторів картини.

Ось що писали люди у коментарях:

Той, який грав самого їб**утого в "Бригаді", у житті виявився найадекватнішим.

Єдиний нормальний із "Бригади". Хоча завжди здавався найбільш бидловатим.

Хто б знав, що всі, крім "Бджоли" з "Бригади", стануть ган**нами.

Хоча за серіалом "крису" грав саме він.

Молодець "Бджола", своїм розумом живе!

Завжди "Бджолу" любила. Решта викурилися до берізок, коксу та жополиз*тва.

Єдиний залишився людиною з "Бригади".

Про мир треба було говорити чотири роки тому.

