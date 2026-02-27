Через Україну Трампа розкритикував головний конкурент на виборах: ексклюзивний коментар

Зовнішньополітична тема може стати ключовою частиною передвиборної риторики

Білий дім демонструє активність у спробах досягти миру в Україні, проте відчутних результатів це поки що не дало. Йому потрібен жорсткіший підхід.

Що потрібно знати:

Губернатор Каліфорнії сподівається на коригування курсу Трампа — жорсткішу та фінансово виразнішу підтримку України

Ґевін Ньюсом серед демократів вважається як потенційний кандидат у президенти США

Ньюсом також підписав Меморандум про взаєморозуміння із керівництвом Львівської обласної адміністрації

Про це губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом сказав у коментарі "Телеграфу". Докладніше у матеріалі: "Трамп обрав наступника? Що це означає для України" .

Раніше під час візиту до Німеччини Ньюсом заявив, що у США "ніколи не було більш руйнівного президента, ніж нинішній окупант Білого дому", маючи на увазі Дональда Трампа.

У нещодавній розмові з "Телеграфом" губернатор наголосив, що сподівається на зміну підходу американського лідера до українського питання.

Я сподіваюся, що [Трамп] скоригує свій підхід. І сподіваюся, що цей підхід буде жорсткішим, виразнішим, більш підтримуючим — фінансово та в інших аспектах. Але я ціную активну залученість. І вважаю, що це критично важливо сказав Ньюсом.

На полях конференції Ньюсом також підписав Меморандум про взаєморозуміння із керівництвом Львівської обласної адміністрації. Документ спрямований на зміцнення торговельних та комерційних зв’язків між Каліфорнією та Львівською областю як партнерським регіоном.

"Угода спирається на давню відданість Каліфорнії Україні", — йдеться у пресрелізі.

Зовнішньополітична тематика, зокрема підтримка України, може стати дедалі помітнішою частиною передвиборної риторики Ньюсома.

Президентські вибори у США

Чергові президентські вибори у США заплановані на листопад 2028 року. Це будуть 61 президентські вибори в історії країни, на яких буде обрано 48 президента США. І хоча до виборів ще понад два роки, але за даними американських ЗМІ, Дональд Трамп уже розглядає двох ключових кандидатів: віце-президента Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо. Втім, промова Трампа про стан держави, яку він виголосив перед Конгресом 24 лютого, наштовхує на думку, що його відданість починає більше схилятися до Рубіо.

Варто додати, що у жовтні 2025 року Ґевін Ньюсом підтвердив, що розглядає можливість балотуватися на пост президента у 2028 році, але додав, що насамперед зосереджений на тому, щоб допомогти своїй партії завоювати місця у Конгресі на майбутніх проміжних виборах.

Водночас у деяких ЗМІ зазначають, що губернатор Каліфорнії вже давно розглядається як потенційний кандидат від Демократичної партії, чому сприяє його активна критика адміністрації Трампа.

Видання The Washington Post серед усіх потенційних кандидатів особливо вирізняє губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома.

Гевін Ньюсом. Фото: facebook.com/CAgovernor

"Ньюсом — який цього місяця випустив нові мемуари — очолює або перебуває серед лідерів у більшості опитувань демократичних виборців з приводу бажаного кандидата у президенти від партії", — йдеться у статті.

У соцмережах Ньюсом діє у стилі самого Трампа – публічно висміює його рішення, вік та зовнішній вигляд, не стримуючи формулювань.

Серед інших потенційних претендентів на президентство у 2028 році — колишня віце-президент Камала Харріс, губернатор Пенсільванії Джош Шапіро, сенатор від Арізони Марк Келлі, ексміністр транспорту Піт Бутіджедж, конгресмен від Нью-Йорка Олександра Окасіо-Кортес, губернатор Мічігана Гречі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дональд Трамп під час щорічного звернення до Конгресу двічі згадав Україну.