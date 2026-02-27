Українські "АТБ" та "Novus" працюють в Єгипті: чи справді вони наші та що там продають (фото)

Дівчина показала цілу колекцію фото

Туристи з України, які відпочивають у Єгипті, звернули увагу на те, що назви деяких місцевих магазинів нагадують українські бренди. Серед таких виявилися "Сільпо", "АТБ", "Novus", а також польська мережа "Zabka".

Одна з мандрівниць опублікувала фото в Threads, де показала вивіску "Сільпо". Інші користувачі також поділилися власними знахідками.

Дівчина під ніком "thenastenabaglay" опублікувала цілу добірку фото, де у єгипетських "Novus" та деяких "АТБ" продається шкіра, а в "Zabka" — одяг. Навіть пакети часто нагадують українські аналоги.

Попри численні жарти, такі збіги назв у туристичних країнах — доволі поширене явище. Підприємці навмисно використовують знайомі слова або бренди, щоб привернути увагу мандрівників та викликати у них довіру. Такий маркетинговий хід працює особливо добре з туристами, які впізнають знайомі назви і частіше заходять у магазини.

