День народження Суркіса та "рекорд" Шовковського: меми та жарти про матч "Колос" — "Динамо"

Київський клуб примудрився програти команді із села

У суботу, 22 листопада, "Динамо" програло "Колосу" (1:2) у матчі 13-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ). Вболівальники киян справляються з невдачею своєї команди за допомогою мемів та жартів.

Що потрібно знати:

Біло-сині встановили антирекорд за кількістю поразок поспіль в УПЛ

У день гри президент "Динамо" відзначив 67-річчя

Біло-сині примудрилися програти у день народження президента "Динамо" Ігоря Суркіса. Це стало приводом для жартів у мережі.

"Динамо" пропустило у дебюті зустрічі

Перший тайм не задався для киян

"Динамівці" "привітали" Суркіса

Шовковський встановив антирекорд у "Динамо", програвши 3 матчі поспіль в УПЛ

Караваєв обіцяв порадувати Суркіса перед грою

Часи змінюються, проте мем 2013 року все ще актуальний

"Динамівці" дивляться на камбек "Баварії" з 0:2

Відеоогляд матчу "Колос" — "Динамо".

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі кияни розгромили "Зрінськи" (6:0), а у 4-му турі столичний клуб зіграє проти кіпрської "Омонії" (27.11.2025).