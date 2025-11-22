У "Динамо" ухвалили рішення щодо Шовковського

Тренерські перестановки у клубі можуть відбутися лише у зимове трансферне вікно

Київське "Динамо" не має наміру звільняти Олександра Шовковського з посади головного тренера. Чутки про звільнення спеціаліста посилилися після поразки Біло-Синіх у матчі 13-го туру УПЛ (Українська прем’єр-ліга) проти "Колоса" (1:2).

Що потрібно знати:

"Динамо" програло "Колосу" в УПЛ

Біло-сині встановили антирекорд за кількістю поразок поспіль в УПЛ

Суркіс не має наміру зараз звільняти Шовковського

Зміна тренера у "Динамо" може статися лише взимку під час перерви у чемпіонаті України. Про це повідомляє ТаТоТаке з посиланням на джерела, які наближені до керівництва київського клубу.

У "Динамо" є рішення щодо Шовковського. Президент "Динамо" Ігор Суркіс не має наміру відправляти у відставку головного тренера команди Олександра Шовковського після сьогоднішньої поразки від Колоса. Теоретично ситуація може змінитись після наступного єврокубкового матчу киян – 27 листопада проти "Омонії" на Кіпрі. Але, швидше за все, будь-які зміни у тренерському штабі можуть відбутися лише у зимове міжсезоння. ТаТоТаке

Додамо, що Шовковський провів 100 матчів на посаді головного тренера "Динамо". Після гри з "Колосом" Біло-сині вперше в історії програли 3 матчі поспіль в УПЛ.

Відеоогляд матчу "Колос" — "Динамо"

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі кияни розгромили "Зрінськи" (6:0), а у 4-му турі столичний клуб зіграє проти кіпрської "Омонії" (27.11.2025).