Компенсація для біженців чи підготовка до виборів? Що експерти кажуть про нову опцію у "Дії"

Вплинути на українців за кордоном з метою підготовки до виборів? У сервісі "Дія" з'явилась можливість подати заявку на компенсацію через вимушене переміщення за кордон після 24 лютого 2022 року і початку військової агресії. Подати заявку можна через портал. Однак експерти вбачають в цьому політичний мотив.

"Телеграф" поспілкувався з кількома експертами з приводу цього. Директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк наголосив, що така ідея має декілька вимірів. Серед них — охоплення "Дією" більшої кількості українці, зокрема закордоном.

Це намагання, щоб, якомога більша кількість українців була охоплена "Дією", це дає зручні елементи, впливу на них, та певного контролю тощо. І, звичайно, така категорія на яку українська влада має дуже обмежений вплив — біженці в Європі — влада зацікавлена, щоб цей вплив посилити Андрій Миселюк, політолог

Андрій Миселюк

Миселюк також зауважив, що про розмір компенсації наразі і не йдеться, тобто пропозиція "сира"."Головне, щоб ті, у кого там "Дія" є, подали заявки і вже буде з цими людьми можливість комунікувати, впливати на них — в цьому напрямку все і рухається", — резюмує експерт.

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов вбачає в такій ініціативі передвиборчу логіку, та наголошує — гроші роздають невпорядковано: "Гроші роздаються безсистемно та не можуть спричинити позитивний ефект. "Нацкешбек" провалився. "Вовину тисячу" отримують прокурори чи судді корупціонери. При тому, що касир в супермаркеті отримує більше військового у тилу".

Олександр Леонов

Що відомо про компенсацію в "Дії", тим хто виїхав з України

Подати заяву на компенсацію можуть повнолітні громадяни, а також батьки чи опікуни — від імені дітей. Йдеться про тих, хто виїхав після 24 лютого 2022 року або досі не може повернутися через наслідки російської агресії. Щоб подати заяву потрібно зареєструватися/авторизуватися в "Дії", обрати категорію A1.2 та заповнити форму, адреси до та після переміщення, інформацію про перетин кордону та обставини, що спричинили вимушену втечу чи від’їзд за межі України або неможливість повернутися в Україну. За наявності можна додати підтвердні документи — відмітки в паспорті, документи про надання захисту або притулку тощо. Заява підписується через "Дія.Підпис" або КЕП.

Заява в категорії А1.2 «Вимушене переміщення за межі України»

Розмір виплат поки не визначений — його встановить Міжнародна компенсаційна комісія. Створення компенсаційної комісії вже розпочато — в грудні 2025 року 35 держав та Європейський Союз підписали Конвенцію. Попередньо перші виплати очікуються наприкінці 2026 — на початку 2027 року.

