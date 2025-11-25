У "Динамо" плавлять Шовковського: Сашо бачить навколо "ворогів" (відео)

Усі мої джерела з "Динамо" і при "Динамо" одностайно дають зрозуміти, що з боку Шовковського навіть близько ідей про звільнення не виникає. Виникають думки, що навколо одні вороги, що всі бажають йому тільки поганого, що там, я не знаю, підсиджують, плавлять і таке інше.

Мені п’ять людей, так чи інакше інтегрованих, наближених чи всередині "Динамо", про такі моменти розповідають, не змовляючись. Вони навіть, гадаю, не підозрюють, що ми спілкуємося.