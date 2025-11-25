Рус

У "Динамо" плавлять Шовковського: Сашо бачить навколо "ворогів" (відео)

Михайло Корнілов
Віктор Вацко та Олександр Шовковський Новина оновлена 25 листопада 2025, 15:55
Віктор Вацко та Олександр Шовковський. Фото ФК Динамо (Київ)

Шовковський вважає, що хтось у "Динамо" його підсиджує

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський не збирається залишати свою посаду, незважаючи на останні невдачі команди. Під керівництвом Сашка київський клуб встановив історичний антирекорд.

Що потрібно знати:

  • "Динамо" програло 3 матчі поспіль в УПЛ
  • Шовковський не збирається залишати клуб
  • Вацко розповів про ситуацію всередині Біло-синіх

Відомий коментатор Віктор Вацко видав інсайд щодо проблем наставника Біло-синіх. За його словами, Шовковський вважає, що його підсиджують у київському клубі.

Усі мої джерела з "Динамо" і при "Динамо" одностайно дають зрозуміти, що з боку Шовковського навіть близько ідей про звільнення не виникає. Виникають думки, що навколо одні вороги, що всі бажають йому тільки поганого, що там, я не знаю, підсиджують, плавлять і таке інше.

Мені п’ять людей, так чи інакше інтегрованих, наближених чи всередині "Динамо", про такі моменти розповідають, не змовляючись. Вони навіть, гадаю, не підозрюють, що ми спілкуємося.

Віктор Вацко

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив до Ліги конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі кияни розгромили "Зрінськи" (6:0), а у 4-му турі столичний клуб зіграє проти кіпрської "Омонії" (27.11.2025). У чемпіонаті України кияни йдуть на 7-му місці.