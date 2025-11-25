У "Динамо" плавлять Шовковського: Сашо бачить навколо "ворогів" (відео)
Шовковський вважає, що хтось у "Динамо" його підсиджує
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський не збирається залишати свою посаду, незважаючи на останні невдачі команди. Під керівництвом Сашка київський клуб встановив історичний антирекорд.
Що потрібно знати:
- "Динамо" програло 3 матчі поспіль в УПЛ
- Шовковський не збирається залишати клуб
- Вацко розповів про ситуацію всередині Біло-синіх
Відомий коментатор Віктор Вацко видав інсайд щодо проблем наставника Біло-синіх. За його словами, Шовковський вважає, що його підсиджують у київському клубі.
Усі мої джерела з "Динамо" і при "Динамо" одностайно дають зрозуміти, що з боку Шовковського навіть близько ідей про звільнення не виникає. Виникають думки, що навколо одні вороги, що всі бажають йому тільки поганого, що там, я не знаю, підсиджують, плавлять і таке інше.
Мені п’ять людей, так чи інакше інтегрованих, наближених чи всередині "Динамо", про такі моменти розповідають, не змовляючись. Вони навіть, гадаю, не підозрюють, що ми спілкуємося.
Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив до Ліги конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі кияни розгромили "Зрінськи" (6:0), а у 4-му турі столичний клуб зіграє проти кіпрської "Омонії" (27.11.2025). У чемпіонаті України кияни йдуть на 7-му місці.