"Омонія" — "Динамо": онлайн-трансляція матчу

Кияни спробують дати бій кіпрській команді

У четвер, 27 листопада, київське "Динамо" зіграє проти "Омонії" у рамках 4-го туру загального етапу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Гра пройде у Нікосії (Кіпр).

Що потрібно знати

"Динамо" зіграє з "Омонією" у Нікосії

Обидві команди програли перед очним матчем

Українці та кіпріоти — аутсайдери Ліги конференцій

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Омонія" — "Динамо". Початок гри о 19:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Омонія" — "Динамо" (оновлюється)

Новини перед грою та аудіотрансляція матчу "Омонія" — "Динамо"

"Динамо" підходить до гри у жалюгідному стані. Київський клуб опустився на 7-ме місце у чемпіонаті України, програвши тричі поспіль на внутрішній арені. "Омонія", своєю чергою, також програла перед грою з Біло-Синіми ("Аполлону" з рахунком 0:2), однак у першості Кіпру йде другою. Примітно, що "Омонія" у Лізі конференцій знаходиться нижче, ніж "Динамо". Кіпріоти набрали лише 2 очки після 3 турів, у киян — 3 бали. Поразка значно погіршить становище обох команд, а тому на нас чекає на полі "війна". Нашій команді необхідно набирати очки з огляду на візит до "Фіорентини" у наступному турі.

Турнірне становище команд у Лізі конференцій після 3 турів

Матч "Омонія" — "Динамо" відбудеться у столиці Кіпру Нікосії на стадіоні ГСП. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися гру у прямому етері, а також ділився прогнозом на це протистояння.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі кияни розгромили "Зрінськи" (6:0). У 5-му турі на столичну команду чекає візит до "Фіорентини" (11.12.2025).