Забудьте фразу "яблуко від яблуні": 20 українських виразів на заміну

Навіщо вживати в промові кальку з російської, коли є гарна українська заміна?

Напевно, кожен на пострадянському просторі добре знає приказку "яблоко от яблони недалеко падает". Але не кожен українець знає, що насправді є десятки українських виразів, якими можна гармонійно замінити цю фразу в українській мові.

"Телеграф" зробив добірку таких висловлювань із книги "Українські приказки, прислів'я і таке інше" 1864 року випуску.

Отже, ось українські стародавні висловлювання, які чудово можуть замінити у мові фразу "яблуко від яблуні" (правопис збережено):

Який пастух, така й череда.

Який піп, така его й парахвія.

Який дудок, такий чубок.

Який Яків — тільки й дяки, Який Сава, така й слава.

Яка грушка, така й юшка.

Яка пряжа, таке й полотно.

Яка прядка, така нитка.

Яка пшениця, така й паляниця.

Яка хатка, така й паніматка.

Як Курту годують, так Курта и бреше.

Який дід, такий его плід.

Який батько, такі й діти.

Яке дерево — такий клин, який батько — такий син.

Який корінь, такий и одросток.

Якова нива, таково и насіння.

Яке насіння, таке й коріння.

Зо злоі трави не буде доброго сіна.

Од доброго батька — добра й дитина.

Дурна мати — дурні діти.

Сова не приведе сокола.

