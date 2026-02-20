Забудьте фразу "яблуко від яблуні": 20 українських виразів на заміну
-
-
Навіщо вживати в промові кальку з російської, коли є гарна українська заміна?
Напевно, кожен на пострадянському просторі добре знає приказку "яблоко от яблони недалеко падает". Але не кожен українець знає, що насправді є десятки українських виразів, якими можна гармонійно замінити цю фразу в українській мові.
"Телеграф" зробив добірку таких висловлювань із книги "Українські приказки, прислів'я і таке інше" 1864 року випуску.
Отже, ось українські стародавні висловлювання, які чудово можуть замінити у мові фразу "яблуко від яблуні" (правопис збережено):
- Який пастух, така й череда.
- Який піп, така его й парахвія.
- Який дудок, такий чубок.
- Який Яків — тільки й дяки, Який Сава, така й слава.
- Яка грушка, така й юшка.
- Яка пряжа, таке й полотно.
- Яка прядка, така нитка.
- Яка пшениця, така й паляниця.
- Яка хатка, така й паніматка.
- Як Курту годують, так Курта и бреше.
- Який дід, такий его плід.
- Який батько, такі й діти.
- Яке дерево — такий клин, який батько — такий син.
- Який корінь, такий и одросток.
- Якова нива, таково и насіння.
- Яке насіння, таке й коріння.
- Зо злоі трави не буде доброго сіна.
- Од доброго батька — добра й дитина.
- Дурна мати — дурні діти.
- Сова не приведе сокола.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про цікаві та рідкісні українські слова, які можуть вас здивувати, — серед них такі слова як "герць", "бузувір", "ґевал" та інші.