Рус

Забудьте фразу "яблуко від яблуні": 20 українських виразів на заміну

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Зібрали українські прислів’я та приказки, схожі за змістом на російське "яблуко від яблуні" Новина оновлена 20 лютого 2026, 22:56
Зібрали українські прислів’я та приказки, схожі за змістом на російське "яблуко від яблуні". Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Навіщо вживати в промові кальку з російської, коли є гарна українська заміна?

Напевно, кожен на пострадянському просторі добре знає приказку "яблоко от яблони недалеко падает". Але не кожен українець знає, що насправді є десятки українських виразів, якими можна гармонійно замінити цю фразу в українській мові.

"Телеграф" зробив добірку таких висловлювань із книги "Українські приказки, прислів'я і таке інше" 1864 року випуску.

Отже, ось українські стародавні висловлювання, які чудово можуть замінити у мові фразу "яблуко від яблуні" (правопис збережено):

  • Який пастух, така й череда.
  • Який піп, така его й парахвія.
  • Який дудок, такий чубок.
  • Який Яків — тільки й дяки, Який Сава, така й слава.
  • Яка грушка, така й юшка.
  • Яка пряжа, таке й полотно.
  • Яка прядка, така нитка.
  • Яка пшениця, така й паляниця.
  • Яка хатка, така й паніматка.
  • Як Курту годують, так Курта и бреше.
  • Який дід, такий его плід.
  • Який батько, такі й діти.
  • Яке дерево — такий клин, який батько — такий син.
  • Який корінь, такий и одросток.
  • Якова нива, таково и насіння.
  • Яке насіння, таке й коріння.
  • Зо злоі трави не буде доброго сіна.
  • Од доброго батька — добра й дитина.
  • Дурна мати — дурні діти.
  • Сова не приведе сокола.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про цікаві та рідкісні українські слова, які можуть вас здивувати, — серед них такі слова як "герць", "бузувір", "ґевал" та інші.

Теги:
#Українська мова #Прислів'я #приказки