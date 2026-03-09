Як добре ви знаєте українську? Простий тест покаже ваш рівень

Правильне вживання слів свідчить про високий знання мови

Деяким українцям важко розібратись в поширених словосполученнях та виразах. Зокрема, як правильно писати прислівникові сполучення, наприклад, такі як "уві сні" або "по хліб".

Перевірити свої знання української мови пропонується в ТікТок. Зокрема, окрім прислівників, користувачка згадала і про інші висловлювання.

Мовознавиця зазначила, що українці часто помиляються при написанні прислівників, одним із яких є сполука "уві сні". Хтось пише її разом, хтось окремо, але який варіант все ж є правильним.

Згідно з чинним українським правописом, прислівникова сполука "уві сні" пишеться окремо, а не разом ("увісні"). Окрім "уві сні", є також інші приклади прислівникових сполук, які пишуть окремо, їх варто запам’ятати: без відома, без жалю, без краю, до речі, до решти, без пуття, до смаку, до снаги, до вподоби, за дня, за світла, за кордон, на жаль, на зло, на совість, під силу, по суті, по черзі та ін.

Також вона пояснила як правильно казати: "гарна" чи "гарний" тюль. За її словами в українській мові це слово чоловічого роду. Тож правильно — гарний тюль.

Перевірка знань української мови

Наступний вираз: день відкритих чи відчинених дверей. За словами репетиторки, це сталий вираз і він не перекладається — день відкритих дверей.

Перевірка знань української мови

Вона продовжила виразом: ходити "за хлібом" чи "по хліб". За словами дівчини, "за хлібом", це ніби ви його переслідуєте. Тож вірна конструкція — по хліб (або по морозиво, по ліки і т.д.).

Перевірка знань української мови

Раніше "Телеграф" також розповідав, як правильно українською сказати "яблуко від яблуні" — адже в українській мові є десятки своїх фразеологізмів з таким самим сенсом.