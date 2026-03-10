Рус

Знають тільки галичани? Яке слово більшість українців зажене в глухий кут

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Українці Новина оновлена 10 березня 2026, 11:01
Українці. Фото Freepik/ШІ

Точне походження цього вислову невідоме й досі

В українській мові є чимало лайливих висловів, які притаманні певним регіонам. До прикладу, на заході країни часто можна почути вислів "хірус", а от на сході про його значення мало хто знає.

Як повідомляє тлумачний словник, хірус — це людина, яка зловживає алкогольними напоями, тобто пияка. Зазвичай, цей вислів використовували як лайку в розмовному стилі.

Мовознавці достеменно не знають, як в українській мові з'явився "хірус", але є кілька припущень. Через те що цей вислів вважається західноукраїнським та галицьким діалектизмом, є теорія, що він з'явився під впливом польської мови. Адже в Польщі є схоже за звучанням "heros", яке має кілька значень — герой, напівбог та богатир. Часто його вживають, позначаючи міфічних чи видатних особистостей.

Цілком можливо, що в українській мові цей вислів набув трохи іншого значення та став лайкою. Наразі його можна зустріти на заході України в побутовому контексті.

Приклади вживання:

  • То він, батяр, хірус, мочиморда, забрав льос, щоб крадькома вифасувати гроші і пропити…
  • Не слухай його — він такий хірус, що щодня сидить у корчмі.
  • З того Петра став справжній хірус: роботу покинув і тільки п’є.
  • У селі всі знають того хіруса, що біля магазину тиняється.
  • Не будь хірусом, краще займися чимось корисним.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на заході України можна почути слово "ронделик", яке на сході не усі можуть розтлумачити.

Теги:
#Українська мова #Значення #Лайка #Походження