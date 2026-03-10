Знають тільки галичани? Яке слово більшість українців зажене в глухий кут

Точне походження цього вислову невідоме й досі

В українській мові є чимало лайливих висловів, які притаманні певним регіонам. До прикладу, на заході країни часто можна почути вислів "хірус", а от на сході про його значення мало хто знає.

Як повідомляє тлумачний словник, хірус — це людина, яка зловживає алкогольними напоями, тобто пияка. Зазвичай, цей вислів використовували як лайку в розмовному стилі.

Мовознавці достеменно не знають, як в українській мові з'явився "хірус", але є кілька припущень. Через те що цей вислів вважається західноукраїнським та галицьким діалектизмом, є теорія, що він з'явився під впливом польської мови. Адже в Польщі є схоже за звучанням "heros", яке має кілька значень — герой, напівбог та богатир. Часто його вживають, позначаючи міфічних чи видатних особистостей.

Цілком можливо, що в українській мові цей вислів набув трохи іншого значення та став лайкою. Наразі його можна зустріти на заході України в побутовому контексті.

Приклади вживання:

То він, батяр, хірус, мочиморда, забрав льос, щоб крадькома вифасувати гроші і пропити…

Не слухай його — він такий хірус, що щодня сидить у корчмі.

З того Петра став справжній хірус: роботу покинув і тільки п'є.

У селі всі знають того хіруса, що біля магазину тиняється.

Не будь хірусом, краще займися чимось корисним.

