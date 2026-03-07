А звідки ви нестимете "ронделик"? Перевірте, чи правильно ви тлумачите популярне на заході слово

Зазвичай це є в кожному домі

Слово "ронделик" добре знають на заході України, можуть також вживати у південній частині країни. А ось жителі інших регіонів часто навіть не знають, що воно означає. За звучанням, можуть виникати асоціації з випічкою — щось типу рогалика, але це дуже далеко від справжнього значення.

Ронделик — це каструля з ручкою, вказано на сайті "Словник UA". Існують варіанти цього слова: рондель, рондельок, рондлик. Цей різновид каструлі окрім довгої ручки, зазвичай має також кришку.

Ронделики є на кожній кухні

Термін походить з заходу України, хоча вживається навіть на півдні. Цікаво, що значення може трохи змінюватися залежно від місця. Наприклад, на Буковині рондель означає "невисоку каструлю", а ось у Львові — як каструлю з ручкою, так і пательню.

Ронделик - відмінювання

Ронделик може виготовлятися зі сталі, міді, чавуну або алюмінію. Може бути різних розмірів, форм та ємності. Бувають емальованими або з тефлоновим покриттям усередині. Найчастіше цей посуд використовується для варіння, тушкування, смаження в олії.

