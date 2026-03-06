Забутий пароль нашого дитинства: що означає слово "кетька"

Це слово вживало багато людей

Кожен з нас мав дитинство і точно пам’ятає, як батьки, бабусі чи дідусі називали звичні предмети особливими "домашніми" словами. Такі мовні звороти часто стають справжнім секретним кодом поколінь.

Відома українська співачка та модель Даша Астаф’єва на своїй сторінці у Threads навела приклад саме такого слова, запитавши підписників, чи пам’ятають вони, що таке "кетька".

Це просте питання викликало справжню хвилю ностальгії у мережі. Допис миттєво став популярним.

Що ж таке "кетька" в українській мові

Хоча в офіційних словниках ви навряд чи знайдете це визначення, у народному вжитку (особливо в центральних та північних регіонах України) "кетька" або "кетя" — це цукерка.

Реакція мережі

Користувачі в коментарях миттєво підхопили флешмоб спогадів. Багато хто зізнався, що це слово буквально "розблокувало" їхню пам’ять, нагадавши про покійних рідних.

Дехто з підписників зазначив, що вже почав навчати цьому слову своїх дітей, аби сімейна традиція продовжувала жити. Попри те, що етимологія слова залишається загадкою, для більшості коментаторів воно стало справжньою "машиною часу", яка викликає водночас і посмішку, і легкий сум за минулим.

