Чи знаєте ви українську? Лише одиниці не зроблять жодної помилки в цьому швидкому тесті

Дайте відповідь всього на три питання

З кожним роком українська мова стає все поширенішою, та все більша кількість українців вважає себе мовними експертами. Спеціально для таких шанувальників солов'їної "Телеграф" підготував короткий тест, який покаже, чи дійсно ви можете оминути поширені помилки.

Дайте відповідь всього на три тестові запитання, після чого звірте відповіді. У разі помилки ви також зможете знайти нижче пояснення до кожного питання.

1. Де всі іменники написані правильно за новим правописом?

А) Півкуля, пів Києва, пів’яблука

Б) Пів аркуша, півгодини, півострів

В) Пів години, півкуля, пів Києва

2. "Я … працювати понаднормово".

А) Згодна

Б) Згідна

В) Варіанти А і Б правильні

3. Як правильно утворити по батькові від імені "Ігор"?

А) Ігорьович

Б) Ігоревич

В) Ігорович

Правильні відповіді: 1 — В, 2 — В, 3 — А.

Все зійшлося? Вітаємо, вчителька української би вами пишалася! Якщо ж виникли сумніви, пояснюємо кожен пункт:

Якщо "пів" можна замінити на "половина", то пишемо його окремо — пів години, пів дня, пів Києва, пів яблука. Якщо ні, то разом — півострів, півкуля, південь.

Якщо мова про згоду з думкою, солідарність з кимось, то вживається "згОдна". Якщо про відповідність чомусь, то "згІдна". Якщо ж йдеться про вияв згоди (наприклад, на пропозицію працювати понаднормово), то можна вживати і "згОдна", і "згІдна".

Ім'я "Ігор" належить до м'якої групи ІІ відміни, і у по батькові потрібно писати м'який знак — "Ігорьович".

