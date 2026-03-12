Народний депутат має пенсію понад мільйон гривень на рік: як так вийшло
Офіційний стан обчислюється мільйонами
Голова підкомітету з правосуддя Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Михайло Новіков отримує пенсію, яка більша за його зарплату. Загальний річний прибуток чиновника перевалює за 2 мільйони.
Про це свідчать дані в його офіційній декларації, опублікованій на сайті НАЗК. Так, згідно з документом, у 2025 році Новіков отримав 796 860 гривень зарплати у Верховній Раді. Також йому було нараховано 1 463 367 гривень пенсії. Раніше Новіков працював суддею, а пенсії суддів є одними з найбільших у країні і можуть сягати кількох тисяч гривень на місяць. Найбільша пенсія серед суддів – 390 тисяч гривень. Хто саме її отримує – поки що невідомо.
Його дружина, до речі, за цей же період заробила ще понад 1 мільйон від підприємницької діяльності.
Зі заощаджень у голови підкомітету є 30 тисяч доларів готівкою (~1 317 000 гривень), 2 900 00 гривень. Подружжя також має 3 мільйони гривень, 30 тисяч доларів (~1 317 000 гривень), 6 тисяч фунтів стерлінгів (~350 тисяч гривень).
Також у сім’ї великий автопарк:
- Volkswagen Touareg 2008 року за 410 231 гривень (власність Новікова);
- Audi Q5 2011 року за 597 718 гривень (дружини);
- Volkswagen ID.4 2022 року випуску за 1 700 000 гривень (власність Новікова);
- Volkswagen Transporter за 20 000 (власність Новікова);
- Вантажний автомобіль ГАЗ 53 (власність Новікова).
Хто такий Михайло Новіков
- Народився 15 листопада 1965 року в Гайсині Вінницької області.
- Закінчив юридичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка.
- Адвокат. Заслужений юрист. Засновник ТОВ "Правова група "Новіков та партнери".
- Співзасновник ТОВ "Консалтингова компанія "Новіков та партнери".
- Раніше працював у сфері правосуддя. Був суддею Київського апеляційного господарського суду та суддею Арбітражного (Господарського) суду м. Києва.
