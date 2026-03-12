Народний депутат має пенсію понад мільйон гривень на рік: як так вийшло

Офіційний стан обчислюється мільйонами

Голова підкомітету з правосуддя Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Михайло Новіков отримує пенсію, яка більша за його зарплату. Загальний річний прибуток чиновника перевалює за 2 мільйони.

Про це свідчать дані в його офіційній декларації, опублікованій на сайті НАЗК. Так, згідно з документом, у 2025 році Новіков отримав 796 860 гривень зарплати у Верховній Раді. Також йому було нараховано 1 463 367 гривень пенсії. Раніше Новіков працював суддею, а пенсії суддів є одними з найбільших у країні і можуть сягати кількох тисяч гривень на місяць. Найбільша пенсія серед суддів – 390 тисяч гривень. Хто саме її отримує – поки що невідомо.

Його дружина, до речі, за цей же період заробила ще понад 1 мільйон від підприємницької діяльності.

Декларація Новікова

Зі заощаджень у голови підкомітету є 30 тисяч доларів готівкою (~1 317 000 гривень), 2 900 00 гривень. Подружжя також має 3 мільйони гривень, 30 тисяч доларів (~1 317 000 гривень), 6 тисяч фунтів стерлінгів (~350 тисяч гривень).

Декларація Новікова

Також у сім’ї великий автопарк:

Volkswagen Touareg 2008 року за 410 231 гривень (власність Новікова);

Audi Q5 2011 року за 597 718 гривень (дружини);

Volkswagen ID.4 2022 року випуску за 1 700 000 гривень (власність Новікова);

Volkswagen Transporter за 20 000 (власність Новікова);

Вантажний автомобіль ГАЗ 53 (власність Новікова).

Хто такий Михайло Новіков

Михайло Новіков

Народився 15 листопада 1965 року в Гайсині Вінницької області.

Закінчив юридичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка.

Адвокат. Заслужений юрист. Засновник ТОВ "Правова група "Новіков та партнери".

Співзасновник ТОВ "Консалтингова компанія "Новіков та партнери".

Раніше працював у сфері правосуддя. Був суддею Київського апеляційного господарського суду та суддею Арбітражного (Господарського) суду м. Києва.

