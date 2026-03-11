Від Cartier до символіки ГУР: голова Нацбанку володіє дорогою колекцією годинників, що є в його декларації (фото)

В офіційних даних — зарплата, інвестиції, грошові активи сім’ї та перелік дорогих аксесуарів

Голова Національного банку України Андрій Пишний володіє колекцією дорогих годинників, вартість якої сотні тисяч євро. У його колекції є кілька відомих моделей швейцарських брендів, Cartier і навіть годинник із символікою Головного управління розвідки (ГУР).

Що потрібно знати:

Загальна вартість колекції оцінюється приблизно в €280 тисяч (понад 14 млн грн

В останні роки Пишний частіше з’являється на публіці з простим годинником без бренду із символікою ГУР

Дружині Людмилі Пишній належить годинник Audemars Piguet і Cartier

Детальний розбір на наручні годинники Пишного з’явився на сторінці cats_and_watches у соціальній мережі Threads.

У колекції є кілька відомих моделей швейцарських брендів. Зокрема, Patek Philippe Nautilus 5712, Audemars Piguet Royal Oak і Edward Piguet, а також дві моделі Breguet і годинник від Blancpain.

Годинник Audemars Piguet Royal Oak. Фото: cats_and_watches

Годинник Breguet. Фото: cats_and_watches

Годинник Patek Philippe Nautilus 5712. Фото: cats_and_watches

Годинник Blancpain. Фото: cats_and_watches

Загальна вартість становить приблизно €280 тисяч (понад 14 млн гривень ). Це еквівалентно більш ніж 14 мільйонам гривень.

При цьому наголошується, що Андрій Пишний враховує суспільний контекст. З початку повномасштабної війни він публічно з’являється з простим годинником без відомого бренду із символікою Головного управління розвідки (ГУР).

Годинник із символікою ГУР. Фото: cats_and_watches

Що у декларації?

"Телеграф" переглянув, який годинник Пишний вніс у свою декларацію за 2024 рік на сайті YouControl, яка у нього заробітна плата і скільки грошей він зберігає в банку та готівкою.

Так, у розділі цінного майна вказані лише кілька годиників: Audemars Piguet Royal Oak (2) та Patek Philippe.

Декларація Андрія Пишного на сайті YouControl

Також його дружині Людмилі Пишній належить годинник Audemars Piguet і Cartier.

Людмила Пишна з годинником Cartier. Фото: cats_and_watches

Згідно з декларацією, основним джерелом доходу Андрія Пишного є робота до Національного банку України. За рік він отримав 7 021 982 грн заробітної плати.

Крім зарплати, він мав і інші доходи:

2 755 200 грн — дохід від продажу рухомого майна (ймовірно, автомобіля) компанії " ВІДІ Автострада" ;

— дохід від продажу рухомого майна (ймовірно, автомобіля) компанії " ; 50 706 грн — відсотки по облігаціях внутрішньої держпозики (ОВДП) від Міністерства фінансів України ;

— відсотки по облігаціях внутрішньої держпозики (ОВДП) від ; 1 172 грн — банківські відсотки від " Ощадбанку ";

— банківські відсотки від " "; 61 949 грн — фінансовий дохід від Корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ ;

— фінансовий дохід від ; 7394 грн — компенсація зайво витрачених коштів під час відряджень;

— компенсація зайво витрачених коштів під час відряджень; 210 331 грн — пенсійні внески, сплачені роботодавцем.

У свою чергу дружина голови НБУ Людмила Пишна також задекларувала значні доходи. Серед них:

1680000 грн — дохід від підприємницької діяльності;

— дохід від підприємницької діяльності; 18 261 183 грн — дохід від погашення облігацій внутрішньої держпозики;

— дохід від погашення облігацій внутрішньої держпозики; 834 901 грн — відсотки по ОВДП;

— відсотки по ОВДП; 30 490 грн — страхові виплати від страхової компанії "УНІКА" ;

— страхові виплати від ; 777 грн — відсотки від " Ощадбанку ";

— відсотки від " "; 10 грн — відсотки від "ОТП Банк".

Андрій Пишний зберігає частину коштів на банківських рахунках та у готівці. В "Ощадбанку" у нього розміщено 2519999 грн і 204666 доларів.

Також Пишний задекларував 49 000 доларів і 42 000 євро готівкою. Крім того, він вказав 10 617 980 грн, які були позичені третім особам як поворотна фінансова допомога. Ще 529 641 грн накопичено у корпоративному недержавному пенсійному фонді Національного банку України.

Його дружина, Людмила Пишна, також має кошти на банківських рахунках:

В "ОТП Банк" — 25 277 грн та 6 454 долари;

В "Ощадбанк" — 128 160 грн та 180 889 доларів;

В "Банк Схід" — 85 595 грн.

Крім того, вона надала значні суми позик третім особам:

18 959 400 грн компанії Планета РС Київ;

1 300 000 грн. компанії Брайтшоу;

5 995 924 грн компанії Фіднова.

Готівкою дружина голови НБУ зберігає 30 000 доларів, 29 000 євро та 390 000 гривень.

