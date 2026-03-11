Суддя госпсуду зберігає мільйони і купує іншим машини, хоча сам без коліс: що у його декларації

Чоловік отримав 25 тисяч соцвиплат

Суддя Господарського суду Черкаської області Сергій Боровик у 2025 році придбав за власний кошт автомобіль родичу. Також слуга Феміди зберігає "під матрацом" кілька мільйонів.

Про це свідчать дані у щорічній декларації судді, опублікованій на сайті НАЗК. Згідно з документом, Боровик у серпні 2025 року придбав автомобіль BYD Song Plus громадянці Боровик Людмилі Павлівні (ймовірно, родичці, сімейний стан судді в декларації не розкрито). Вартість покупки становила 1 114 880 гривень. Сам суддя має безоплатне право користування цим транспортним засобом.

Крім цього, Боровик безоплатно користується автомобілем Mitsubishi Pajero Sport, який оформлений на Овчаренко Галину Михайлівну. Вартість цього авто 817 500 (придбано у 2021 році).

Також у документі зазначено, що суддя за 2025 рік заробив 1 455 879 гривень та отримав 25 тисяч соцвиплат. Із заощаджень у Боровика 2 900 000 гривень готівкою.

Закінчив КНУ ім. Т. Шевченка. У 1997–1998 рр. працював юрисконсультом в Українському народному посольстві, з 1998 по 2008 р. — у Вищому господарському суді України: спеціалістом, помічником судді, в. о. начальника відділу організаційно-методичної роботи. З 2008 р. — суддя Господарського суду Черкаської області.

Спеціалізується у спорах про банкрутство, справах за заявами про затвердження планів санації боржників, за позовами кредиторів до ліквідаційної комісії на підставі ст. 112 ЦК (у разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду).

