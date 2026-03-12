У народного депутата пенсия свыше миллиона гривен в год: как так вышло
Официальное состояние исчисляется миллионами
Глава подкомитета по правосудию Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Михаил Новиков получает пенсию, которая больше его зарплаты. Общий годовой доход чиновника переваливает за 2 миллиона.
Об этом свидетельствуют данные в его официальной декларации опубликованной на сайте НАПК. Так, согласно документу, в 2025 году Новиков получил 796 860 гривен зарплаты в Верховной Раде. Также ему было начислено 1 463 367 гривен пенсии. Ранее Новиков работал судьей, а пенсии судей являются одними из самых больших в стране и могут достигать нескольких тысяч гривен в месяц. Самая большая пенсия среди судей — 390 тысяч гривен. Кто именно ее получает — пока неизвестно.
Его супруга, к слову, за этот же период времени заработала еще более 1 миллиона от предпринимательской деятельности.
Из сбережений у главы подкомитета имеется 30 тысяч долларов наличкой (~1 317 000 гривен), 2 900 00 гривен. У супруги также имеется 3 миллиона гривен, 30 тысяч долларов (~1 317 000 гривен), 6 тысяч фунтов стерлингов (~350 тысяч гривен).
Также у семьи немаленький автопарк:
- Volkswagen Touareg 2008 года за 410 231 гривен (собственность Новикова);
- Audi Q5 2011 года за 597 718 гривен (супруги);
- Volkswagen ID.4 2022 года выпуска за 1 700 000 гривен (собственность Новикова);
- Volkswagen Transporter за 20 000 (собственность Новикова);
- Грузовой автомобиль ГАЗ 53 (собственность Новикова).
Кто такой Михаил Новиков
- Родился 15 ноября 1965 в Гайсине Винницкой области.
- Окончил юридический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко.
- Адвокат. Заслуженный юрист. Учредитель ООО "Правовая группа "Новиков и партнеры".
- Соучредитель ООО "Консалтинговая компания "Новиков и партнеры".
- Раньше работал в сфере правосудия. Являлся судьей Киевского апелляционного хозяйственного суда и судьей Арбитражного (Хозяйственного) суда г. Киева.
