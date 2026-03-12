Ні і в горшку, ні в мішку: співробітниця київського ТЦК подала дивну декларацію

Важливі розділи в документах просто порожні

Співробітниця київського ТЦК та СП Надія Копєйкіна опублікувала напівпорожню декларацію за 2025 рік. Крім відомостей про зарплату, службовець не вказала нічого.

Про це свідчать дані в її офіційній декларації, опублікованій на сайті НАЗК. Так, згідно з даними з документів, співробітниця ТЦК за минулий рік отримала 395 083 гривень зарплати. Також Копєйкіной нарахували 97 042 гривень пенсії та 3 392 гривні відсотків із банку.

При цьому у службовиці порожні в декларації графи про заощадження та авто. Пустує також розділ і з нерухомістю, хоча в ньому необхідно вказувати навіть оренду житла.

