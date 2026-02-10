Зберігає мільйони "під подушкою": що у декларації "слуги народу" Клочко, який попросив доплату у держави
Андрій Клочко декларація — які доходи та заощадження у нардепа від Слуги народу
Нардепу від "Слуги народу" Андрію Клочку, який у 2024 році отримав підозру від НАБУ у незаконному збагаченні, виплатили сотні тисяч гривень за "невідгуляні" відпустки. Також народний обранець має пристойну зарплатню.
Про це свідчать дані у декларації Клочка. Аналізуючи інформацію "Телеграф" з’ясував, що у січні 2025 року депутат отримав від держави 547 897 гривень як компенсацію за дні невикористаної щорічної оплачуваної відпустки.
Що ще є у декларації Клочко
Нерухомість:
- Сімейство нардепа з 1997 року володіє квартирою у Києві на 69 квадратів;
- Орендована квартира у Києві на 101 квадрат;
- Квартира у Києві на 106 квадратів, оформлена на родича, в якій Клочко мешкає безкоштовно;
- Депутатська приймальня у Києві на 134 квадрати та територія, на якій вона розташована.
Автопарк:
- Два раритетні "горбатих" Запорожця;
- Lexus RX 450H, оформлений на жінку, за 950 тисяч гривень;
- Volkswagen Passat, оформлений на жінку, за 571 тисячу гривень.
Дохід за 2025 рік:
- 764 984 зарплати у Верховній Раді;
- 27 тисяч гривень зарплати від Житомирського державного університету, де Клочко працює за сумісництвом;
- 1280102 доходу від відчуження рухомого майна.
Заощадження:
- 90 тисяч доларів (~3 879 000 у гривнях);
- 91 тисяча доларів дружини (~3 922 000 гривень);
- 17 500 євро (896 000 гривень);
- 1300000 гривень;
- 115 000 гривень дружини;
- ~18 тисяч гривень на банківських рахунках;
- Затава, внесена дружиною, згідно з рішенням ВАКС (399 999 гривень), застава із власності Андрія Клочка (510 000 гривень).
Скандал з Андрієм Клочком
У травні 2024 року НАБУ повідомило про підозру нардепу у незаконному збагаченні на 11 млн. грн. Йдеться про придбання у власність трьох земельних ділянок у Київській області, п’яти квартир у столиці, двох нежитлових приміщень, а також автомобілів Tesla та Mersedes-Benz. Це майно нардеп оформив на близьких родичів. ЗМІ писали, що йшлося про Клочка. Раніше про це майно писали журналісти-розслідувачі.
