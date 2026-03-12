На скільки потрібно відмовитись від цигарок, щоб поїхати влітку в Карпати: у вас ще є час

Пачка цигарок через день може коштувати тисячі гривень на рік

В Україні досі чимало курців, попри заборону на паління в громадських місцях. Вартість пачки цигарок коливається в межах 130-150 гривень.

"Телеграф" порахував, на скільки потрібно відмовитися від цієї звички, аби накопичити грошей на відпочинок в Україні. Припускаємо, що витрачається пачка цигарок на два дні.

Для відпочинку обрали пакетну пропозицію — автобусний тур зі Львова в Карпати та Закарпаття з дворазовим харчуванням на тиждень. Житло — готелі в селах Ясіня та Пилипець. За тижневу поїздку туроператор просить 8 500 грн. Для того, щоб накопичити таку суму потрібно від 113 до 130 днів утримуватися від паління та не купувати цигарки.

Скріншот пропозиції з сайту туроператора

Зауважимо, що через 113–130 днів (відраховуючи від сьогодні, 12 березня 2026 року) якраз буде середина літа:

Через 113 днів буде 3 липня 2026 року

буде Через 130 днів буде 20 липня 2026 року.

Якщо ж автобусний тур не підходить, і хочеться більше спокою та оздоровлення, можна завітати в санаторій. Залежно від розташування та переліку послуг, перебування в санаторії обійдеться від 1200 до 3000 грн в середньому за добу. Щоб назбирати на один день санаторію, потрібне не палити від 16 до 46 днів, залежно від обраної ціни. При повній відмові від звички на 11 місяців або на кілька років можна заощадити суму, яка покриє 21 день в санаторії з харчуванням та лікуванням.

