На ці кошти можна купити авто: скільки грошей "вилітає" з гаманця курця за рік

Ця звичка може коштувати більше тисячі доларів на рік

Щоденна пачка сигарет здається невеликою звичкою, але за рік вона може "з’їсти" десятки тисяч гривень. На ці кошти можна купити авто.

Наскільки серйозні ці витрати і що можна купити на ці гроші з'ясував "Телеграф". Середні ціни на цигарки взяли у "Мінфін".

За даними "Мінфіну", середня ціна пачки вітчизняних сигарет з фільтром становить 123,48 гривні, медіум класу – 133,03 гривень, преміум класу – 155,50 гривень.

Середні ціни на цигарки в Україні. Фото: Телеграф

Якщо курити одну пачку на день, за місяць витрати складуть від 3 704 гривень до 4 665 гривень, за три місяці – від 11 112 гривень до 13 995 гривень, а за пів року – від 22 224 гривень до 27 990 гривень.

За рік ця звичка може коштувати від 45 050 до 56 758 гривень. Якщо брати 1 долар за 43,80 гривні, то це приблизно 1295 доларів. На "OLX" є понад тисячі оголошень де продають легкові авто до 1300 доларів. Наприклад, можна взяти Славуту чи Volvo.

На зекономлені кошти можна купити авто. Фото: OLX

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки грошей можна заощадити за рік, відмовившись від щоденної кави. Знайшовши альтернативу або обмеживши покупки, на ці кошти можна придбати новий iPhone.