Ви б вже могли купити новий Айфон: скільки грошей витрачається на каву в рік

Варто відмовитись від напою або знайти альтернативу

Щодня купуючи чашку еспресо в кав’ярні, більшість українців навіть не усвідомлюють, скільки грошей витрачають на рік. Навіть по одній чашці щодня витрати можуть виявитися значними, і ця сума здатна здивувати.

"Телеграф" порахував точну цифру. За основу взяли звичайне еспресо, середня ціна якого наприкінці 2025 року складала 41 гривень, за даними "Опендатабота".

Якщо каву не купувати місяць, економія становитиме близько 1 230 гривень, за три місяці – 3 690 гривень, за пів року – 7 380 гривень, а за рік – майже 14 965 гривень. Навіть невелика щоденна звичка може перетворитися на суттєву економію, тож варто подумати про альтернативи або обмеження частоти походів у кав’ярні.

Що можна купити на ці кошти

Відмовившись від щоденної кави в кав’ярнях на цілий рік і зібравши до 15 000 гривень, можна купити новий iPhone або Samsung, за даними онлайн-магазину "Rozetka".

Скільки коштують телефони у "Rozetka"

