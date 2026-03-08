Можна зібрати понад 150 тисяч: скільки потрібно економити на таксі

Таксі — недешеве задоволення

Щоденні поїздки на таксі можуть обійтися дорого. Якщо розрахувати витрати за кілька місяців і порівняти тарифи, виявляється, що можна суттєво заощадити.

"Телеграф" порахував, яку суму можна накопичити, відмовившись від поїздок на таксі на роботу і з роботи 5 днів на тиждень протягом місяця, пів року та року.

Якою буде економія

Припустимо, ви їздите на роботу таксі 5 днів на тиждень. За три місяці таких поїздок буде близько 65, за пів року – 130, а за рік – 260 днів.

Якщо середня вартість поїздки по місту коливається від 150 до 300 гривень, то економія за 3 місяці може скласти від 9 750 до 19 500 грн, за пів року – від 19 500 до 39 000 грн, а за рік – від 39 000 до 78 000 грн, якщо відмовитися від таксі на роботу.

Якщо тариф трохи дешевший

Якщо обирати дешевші тарифи від 100 до 150 грн за поїздку, то за 3 місяці можна зекономити від 6 500 до 9 750 грн, за пів року – від 13 000 до 19 500 грн, а за рік – від 26 000 до 39 000 грн.

Якщо рахувати поїздки на роботу і з роботи, то за рік можна заощадити до 156 000 грн при звичайних тарифах і до 78 000 грн при більш дешевих.

