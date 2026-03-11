"Парад лицемірства": Філонова зустрілася зі скандальною Алхім після обіцянки "набити морду" (відео)

Блогерш жорстко захейтили в мережі після цієї новини

Українська телеведуча та блогерка Олена Філонова поділилася в соцмережах відео, на якому обіймалася та цілувалася зі скандальною блогеркою Анною Алхім. Виявилось, що дівчата зустрілися на якомусь заході та помирилися. І це після 10 років у сварці та обіцянки "набити морду".

У ролику Філонова та Алхім при повному параді, вони позують на камеру і мило посміхаються. Анна перша підійшла і звернулася до Олени зі словами: "Ну, здраствуй". Вони мило обнялися і поцілувалися.

Анна Алхім та Олена Філонова. Фото: скріншот із відео

Філонова прямо на камеру заявила, що вони помирилися. Також вона жартівливо сказала Алхім, щоб та "била їй морду". Це була відсилка на давній скандал, коли Анна в одному з інтерв’ю жорстко захейтила Олену і обіцяла її побити під час зустрічі. Схоже, тепер ніхто не буде нікого бити.

Ми помирились. Ми дві легенди, Ань @alkhim.an. Якщо я не помиляюся, приблизно 10 років ви всі чекали на цю мить! написала Філонова у підписі до відео

Однак у соцмережах блогерок люто захейтили, зазначивши, що обидві розмовляють російською. Також багато користувачів заявили, що їм байдуже, що на Філонову, що на Алхім.

Ось що писали люди у коментарях:

Розкажіть що це за подія, якщо там зібрали стільки сміття в одне місце.

Нашо воно вам треба.

Ви хто такі взагалі?

Це був парад лицемірства?

Та росіянкам все-одно.

Хто ці покусані бджолами макаки?

Можна оцих всіх, які поруч з малороскою Алхім, і її саму, якось викинути на расєю?

Чому це у мене в стрічці?

Олено, дуже прикро, що ви настільки далекі від реалій, у яких зараз перебуває країна.

Швидко викликайте дезінсекторів, поки вони не розбіглись.

Хто ці люди? І чому вони російською спілкуються?

Хоч в десна лупіться, тільки подалі від України.

Нижче вже не буде.

Коментарі під відео Філонової з Алхім

Раніше "Телеграф" розповідав, що чоловіка зрадниці Тодоренко та її саму "помножили на нуль" у Росії. Ось що вони наробили.