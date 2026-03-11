Рус

"Парад лицемірства": Філонова зустрілася зі скандальною Алхім після обіцянки "набити морду" (відео)

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Анна Алхім та Олена Філонова нарвались на критику після примирення Новина оновлена 11 березня 2026, 12:51
Анна Алхім та Олена Філонова нарвались на критику після примирення. Фото Колаж "Телеграф"

Блогерш жорстко захейтили в мережі після цієї новини

Українська телеведуча та блогерка Олена Філонова поділилася в соцмережах відео, на якому обіймалася та цілувалася зі скандальною блогеркою Анною Алхім. Виявилось, що дівчата зустрілися на якомусь заході та помирилися. І це після 10 років у сварці та обіцянки "набити морду".

У ролику Філонова та Алхім при повному параді, вони позують на камеру і мило посміхаються. Анна перша підійшла і звернулася до Олени зі словами: "Ну, здраствуй". Вони мило обнялися і поцілувалися.

Анна Алхім та Олена Філонова
Анна Алхім та Олена Філонова. Фото: скріншот із відео

Філонова прямо на камеру заявила, що вони помирилися. Також вона жартівливо сказала Алхім, щоб та "била їй морду". Це була відсилка на давній скандал, коли Анна в одному з інтерв’ю жорстко захейтила Олену і обіцяла її побити під час зустрічі. Схоже, тепер ніхто не буде нікого бити.

Ми помирились. Ми дві легенди, Ань @alkhim.an. Якщо я не помиляюся, приблизно 10 років ви всі чекали на цю мить!

написала Філонова у підписі до відео

Однак у соцмережах блогерок люто захейтили, зазначивши, що обидві розмовляють російською. Також багато користувачів заявили, що їм байдуже, що на Філонову, що на Алхім.

  • Ось що писали люди у коментарях:
  • Розкажіть що це за подія, якщо там зібрали стільки сміття в одне місце.
  • Нашо воно вам треба.
  • Ви хто такі взагалі?
  • Це був парад лицемірства?
  • Та росіянкам все-одно.
  • Хто ці покусані бджолами макаки?
  • Можна оцих всіх, які поруч з малороскою Алхім, і її саму, якось викинути на расєю?
  • Чому це у мене в стрічці?
  • Олено, дуже прикро, що ви настільки далекі від реалій, у яких зараз перебуває країна.
  • Швидко викликайте дезінсекторів, поки вони не розбіглись.
  • Хто ці люди? І чому вони російською спілкуються?
  • Хоч в десна лупіться, тільки подалі від України.
  • Нижче вже не буде.
Анна Алхім та Олена Філонова
Коментарі під відео Філонової з Алхім

Раніше "Телеграф" розповідав, що чоловіка зрадниці Тодоренко та її саму "помножили на нуль" у Росії. Ось що вони наробили.

Теги:
#Скандал #Відео #Олена Філонова #Анна алхімії