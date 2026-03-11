"Парад лицемірства": Філонова зустрілася зі скандальною Алхім після обіцянки "набити морду" (відео)
Блогерш жорстко захейтили в мережі після цієї новини
Українська телеведуча та блогерка Олена Філонова поділилася в соцмережах відео, на якому обіймалася та цілувалася зі скандальною блогеркою Анною Алхім. Виявилось, що дівчата зустрілися на якомусь заході та помирилися. І це після 10 років у сварці та обіцянки "набити морду".
У ролику Філонова та Алхім при повному параді, вони позують на камеру і мило посміхаються. Анна перша підійшла і звернулася до Олени зі словами: "Ну, здраствуй". Вони мило обнялися і поцілувалися.
Філонова прямо на камеру заявила, що вони помирилися. Також вона жартівливо сказала Алхім, щоб та "била їй морду". Це була відсилка на давній скандал, коли Анна в одному з інтерв’ю жорстко захейтила Олену і обіцяла її побити під час зустрічі. Схоже, тепер ніхто не буде нікого бити.
Ми помирились. Ми дві легенди, Ань @alkhim.an. Якщо я не помиляюся, приблизно 10 років ви всі чекали на цю мить!
Однак у соцмережах блогерок люто захейтили, зазначивши, що обидві розмовляють російською. Також багато користувачів заявили, що їм байдуже, що на Філонову, що на Алхім.
- Ось що писали люди у коментарях:
- Розкажіть що це за подія, якщо там зібрали стільки сміття в одне місце.
- Нашо воно вам треба.
- Ви хто такі взагалі?
- Це був парад лицемірства?
- Та росіянкам все-одно.
- Хто ці покусані бджолами макаки?
- Можна оцих всіх, які поруч з малороскою Алхім, і її саму, якось викинути на расєю?
- Чому це у мене в стрічці?
- Олено, дуже прикро, що ви настільки далекі від реалій, у яких зараз перебуває країна.
- Швидко викликайте дезінсекторів, поки вони не розбіглись.
- Хто ці люди? І чому вони російською спілкуються?
- Хоч в десна лупіться, тільки подалі від України.
- Нижче вже не буде.
