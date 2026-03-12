Навіть без перевірки документів: чому людину можуть забрати до ТЦК прямо з вулиці

Якщо співробітники знають, що чоловік ухиляється, вони можуть його затримати

Співробітників територіальних центрів комплектування (ТЦК) не завжди цікавлять документи громадян під час затримання людини або так званої "бусифікації". Однак у більшості ситуацій йдеться про громадян, які вже перебувають у розшуку за порушення правил військового обліку або неявкупо повістці.

Що потрібно знати:

Для співробітників ТЦК запропоновано бодікамери для того, щоб фіксувати спілкування з громадянами

Робота ТЦК полягає в тому, щоб знаходити порушників та забезпечувати їхнє прибуття для проходження служби

Іноді перевіряють усіх підряд, але людей можуть відпустити за наявності відстрочки

Про це сказав народний депутат від фракції "Батьківщина", член комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко в інтерв’ю "Телеграфу": "У Раді готують нові покарання для ухилянтів та СЗЧ, — нардеп про мобілізацію, рекрутинг і кінець війни".

За його словами, співробітникам ТЦК запропонували, щоб вони були з бодікамерами та записували спілкування з людиною для прозорості у таких ситуаціях.

Підніміть хоч одну бодікамеру і подивіться, як відбувається "бусифікація". Не завжди ж зупиняється машина і людину ловлять. Підходять і кажуть: "Документ". Або ТЦК вже знають, що він в розшуку. Умовно кажучи, зараз сюди зайде ТЦК, вони знають, що ви в розшуку. Їм вже ваш документ не потрібен. Вони знають, хто ви, знають, що ви в розшуку, що ви не з'являєтеся. Вас просто беруть і уводять. Ви починаєте опиратися. А завтра покажуть по відео, що журналіст сидів, брав інтерв'ю і його "запакували". Але ви ж не виконали норму закону! І йому [військовослужбовцю ТЦК] не потрібно вже на бодікамеру казати: "Дай документи". пояснив співрозмовник.

Івченко підкреслив, що робота ТЦК полягає в тому, щоб знаходити порушників та забезпечувати їхнє прибуття для проходження служби. Якщо співробітники ТЦК знають, що людина ухиляється, вони можуть її затримати.

І коли людині [виписують] повістку, а вона не приходить, ти знаходиш цю людину в ресторані, в залі, на вулиці – тобі не треба у неї питати документи. Бо ти вже знаєш, що він в розшуку сказав нардеп.

Але водночас трапляються випадки, коли "хапають усіх". Тобто людей зупиняють для перевірки, а потім відпускають після з’ясування обставин — наприклад, якщо людина має відстрочку, вона доглядає дитину або проходить навчання.

Здебільшого ж "бусифікують" тих, хто у розшуку. Ми це маємо розуміти. Їхня [ТЦК] робота – знайти порушника та мобілізувати до ЗСУ. додав Івченко.

За словами парламентаря, держава вже надала право сприяти мобілізації різним органам влади, включаючи місцеве самоврядування. Він наголосив, що основне завдання ТЦК — знаходити громадян, які порушують вимоги військового обліку, та забезпечувати їхнє прибуття для проходження служби.

