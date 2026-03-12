Навіть без перевірки документів: чому людину можуть забрати до ТЦК прямо з вулиці
Якщо співробітники знають, що чоловік ухиляється, вони можуть його затримати
Співробітників територіальних центрів комплектування (ТЦК) не завжди цікавлять документи громадян під час затримання людини або так званої "бусифікації". Однак у більшості ситуацій йдеться про громадян, які вже перебувають у розшуку за порушення правил військового обліку або неявкупо повістці.
Що потрібно знати:
- Для співробітників ТЦК запропоновано бодікамери для того, щоб фіксувати спілкування з громадянами
- Робота ТЦК полягає в тому, щоб знаходити порушників та забезпечувати їхнє прибуття для проходження служби
- Іноді перевіряють усіх підряд, але людей можуть відпустити за наявності відстрочки
Про це сказав народний депутат від фракції "Батьківщина", член комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко в інтерв’ю "Телеграфу": "У Раді готують нові покарання для ухилянтів та СЗЧ, — нардеп про мобілізацію, рекрутинг і кінець війни".
За його словами, співробітникам ТЦК запропонували, щоб вони були з бодікамерами та записували спілкування з людиною для прозорості у таких ситуаціях.
Підніміть хоч одну бодікамеру і подивіться, як відбувається "бусифікація". Не завжди ж зупиняється машина і людину ловлять. Підходять і кажуть: "Документ". Або ТЦК вже знають, що він в розшуку. Умовно кажучи, зараз сюди зайде ТЦК, вони знають, що ви в розшуку. Їм вже ваш документ не потрібен. Вони знають, хто ви, знають, що ви в розшуку, що ви не з'являєтеся. Вас просто беруть і уводять. Ви починаєте опиратися. А завтра покажуть по відео, що журналіст сидів, брав інтерв'ю і його "запакували". Але ви ж не виконали норму закону! І йому [військовослужбовцю ТЦК] не потрібно вже на бодікамеру казати: "Дай документи".
Івченко підкреслив, що робота ТЦК полягає в тому, щоб знаходити порушників та забезпечувати їхнє прибуття для проходження служби. Якщо співробітники ТЦК знають, що людина ухиляється, вони можуть її затримати.
І коли людині [виписують] повістку, а вона не приходить, ти знаходиш цю людину в ресторані, в залі, на вулиці – тобі не треба у неї питати документи. Бо ти вже знаєш, що він в розшуку
Але водночас трапляються випадки, коли "хапають усіх". Тобто людей зупиняють для перевірки, а потім відпускають після з’ясування обставин — наприклад, якщо людина має відстрочку, вона доглядає дитину або проходить навчання.
Здебільшого ж "бусифікують" тих, хто у розшуку. Ми це маємо розуміти. Їхня [ТЦК] робота – знайти порушника та мобілізувати до ЗСУ.
За словами парламентаря, держава вже надала право сприяти мобілізації різним органам влади, включаючи місцеве самоврядування. Він наголосив, що основне завдання ТЦК — знаходити громадян, які порушують вимоги військового обліку, та забезпечувати їхнє прибуття для проходження служби.
