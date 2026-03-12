Україну знову засипле снігом? Коли та де сильно зіпсується погода

Надходження повітря з центральних районів Азії покладе край теплу

Початок березня тішить українців теплою та переважно ясною погодою, однак вже з середини місяця це зміниться. Адже Україну очікує похолодання з невеликим снігом та дощами.

Про це відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу" у матеріалі "Буде до +19°С. Які регіони очікує аномальна весняна погода в березні".

За його прогнозами, вже з 14 березня відбудеться незначне зниження денної температури на 2-4°С, пов'язане з надходження прохолоднішого повітря з центральних районів Азії. Втім значне погіршення погодних умов очікується з 16 березня.

"Стане помітно більше хмарності, а також місцями пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу", — каже синоптик.

Коли зіпсується погода

За даними порталу Ventusky, вже з 16 березня деякі області України накриє невеликий сніг. Пік опадів припаде на ніч 17 березня, тоді також можливий замерзаючий дощ. Погіршення погоди очікується на Сумщині та Харківщині. Вночі стовпчик термометра опуститься до +2 градусів.

Погода в Україні 16 березня. Дані: Ventusky

Водночас Укргідрометцентр хоч і прогнозує похолодання, опадів у вигляді снігу не обіцяє. Однак дощі, за даними синоптиків, очікуються переважно на півдні країни.

Погода в Україні 16 березня. Дані: Укргідрометцентр

Також опади у вигляді снігу та дощу можуть накрити Київ та область, Сумщину, Чернігівщину та Вінниччину 19 березня. Синоптики прогнозують місцями замерзаючий дощ та зливу. Найбільше опадів випаде на Дніпропетровщині — до 2 мм. Вдень температура повітря коливатиметься від 0 до +2 градусів.

Погода в Україні 19 березня. Дані: Ventusky

