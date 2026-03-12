Зима повертається? У Львові прогнозують різке похолодання найближчим часом

Метеорологи прогнозують погіршення температури повітря

Погода у Львові у другій декаді березня буде мінливою. Відчутно знизяться температурні показники.

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують суттєву перебудову повітряних мас, що принесе до міста справжній температурний "дисонанс". Найбільш нетипова ситуація очікується у вівторок, 17 березня, коли нічна температура повітря становитиме +6°C, тоді як вдень стовпчики термометрів опустяться до +4°C.

Після цього аномального вівторка до Львова прийдуть стабільні нічні холоди, які триматимуться до кінця тижня. Вже у середу, 18 березня, небо затягне хмарами, а повітря вночі охолоне до +2°C, при цьому денний максимум не перевищить позначки +10°C. Подальше похолодання посилиться у четвер, коли за аналогічної нічної температури вдень очікується лише +9°C.

Погода у Львові

Пік похолодання припаде на п'ятницю, 20 березня, яка стане найхолоднішою ніччю цього періоду — стовпчики термометрів покажуть критичний мінімум у +1°C на фоні денних +9°C.

Коли у Львові буде холодно Інфографіка "Телеграфа", створена нейромережею

Завершиться друга декада місяця у суботу, 21 березня, вологою та похмурою погодою: синоптики прогнозують вночі до +2°C, а вдень — до +9°C з імовірністю дрібного дощу.

Через високу вологість, яка місцями сягатиме 93%, температура повітря відчуватиметься значно нижчою за фактичні показники, тому мешканцям міста радять не поспішати ховати теплий одяг.

