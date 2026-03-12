У міськраді Львова обшуки: що відомо про причини та де зараз Садовий

З ранку 12 березня правоохоронці проводили обшуки в одному з управлінь Львівської міської ради. Вони можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних.

Про це повідомляє Львівська міська рада. Також є інформація, що слідчі дії стосуються робіт, виконаних після ракетної атаки, та використання бюджетних коштів на відновлення.

"Сьогодні, 12 березня, Управління Служби безпеки України проводить слідчі дії щодо обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних", — йдеться у повідомленні.

За даними медіаексперта Ігоря Зінкевича, мер Львова Андрій Садовий наразі за кордоном в робочій поїздці. Це також підтверджує й те, що тільки вчора львівський голова прозвітувався про роботу в Каннах. Там він підписав угоду про приєднання Риги до міжнародної мережі UNBROKEN Cities Network.

Садовий у Каннах

У кого проводять обшуки

Як пише Зінкевич, ймовірніше обшуки проводять у Львівському комунальному ремонтно-аварійному підприємстві. Його з січня 2026 очолює Руслан Новосельський. Підприємство підпорядковується департаменту житлового господарства та інфраструктури та займається ліквідацією аварій на внутрішньобудинкових мережах.

Офіційно причина обшуку не називається правоохоронцями, але є припущення, що слідство перевіряє можливу схему перешкоджання мобілізації. Йдеться про фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних за гроші з подальшим оформленням їм статусу "заброньований", аби уникнути мобілізації.

