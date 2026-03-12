У Потапа великі проблеми із грошима? Він готовий на несподіваний крок

Потап та Настя поставили свій проєкт на паузу ще у 2017 році

Український репер Потап, який став героєм нових мемів, думає возз’єднати дует із дружиною Настею Каменських. Їхній проєкт раніше був дуже популярним, а потім артисти зосередилися на сольній кар’єрі.

Про це заявив скандальний блогер Богдан Беспалов у мережі Threads. За його словами, причиною відновлення дуету є фінансові труднощі подружжя.

Потап хоче возз’єднати дует із Каменських?

Блогер Богдан Беспалов розповів, що Потап та Настя звикли до розкішного життя, але за кордоном жити "за красою" виявилося не так просто. За його словами, зараз у них із грошима в США настільки туго, що навіть не живучи довгий час разом вони розглядають можливість возз’єднати свій дует.

У Потапа з Настею зараз настільки туго з грошима в Штатах, що навіть не живучи разом тривалий час і не спілкуючись, вони готові нині возз’єднати дует на осінь 2026 чи весну 2027 Богдан Беспалов

Потап та Настя можуть відродити дует

За словами блогера, пара розуміє, що за російськомовні пісні їм може "влетіти", тому вони обговорюють ідею нового матеріалу іспанською мовою. Каменських вже давно орієнтується на іспаномовний ринок.

Потап та Настя

Беспалов також наголосив, що в обох артистів повна відірваність від реалій та життя українців. У коментарях користувачі погодилися з ним, наголосивши, що про втікачів не варто згадувати:

"Навіщо тягнути в наш простір цих зірок? Вже давно забули б про них і все. Нехай з’єднуються, роз’єднуються і роблять що хочуть. Найкраще, що ми можемо зробити – це тотальний ігнор таких зірок";

"Дайте, будь ласка, можливість забути про них";

"Та це вже не українці, видаліть звідусіль".

