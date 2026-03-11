Французький банк підтвердив "скандальні плітки" про Україну, але розповів не все. Що приховують

Подальша доля фінансової установи достеменно не відома, адже обʼєднання з Банком Креді Агріколь лише один з варіантів

Креді Агріколь Україна увечері 11 березня офіційно заявив про підписання угоди щодо придбання 100% акцій вітчизняного Банку Львів, що спеціалізується на обслуговуванні малого та середнього бізнесу та посідає 25 місце за розміром загальних активів.

Таким чином була підтверджена інформація "Телеграфу" про підготовку цього контракту, що публікувалася ще у лютому та кваліфікувалася французькою стороною як "плітки", які тоді на відсіч відмовлялись коментувати. Та редакція ще тоді з’ясувала мотивацію та наслідки угоди.

Французи зазначили, що очікують завершення угоди до середини 2026 року, хоча й зауважили, що на поточний момент ще не мають для цього відповідних дозволів Нацбанку й Антимонопольного комітету України, які обов’язкові в такому випадку. Водночас не уточнили, чому в таких умовах поквапилися із заявою про угоду.

Ще в Креді Агріколь Україна не повідомили суму контракту, тобто скільки саме планують заплатити за Банк Львів. Щодо цього є лише попередня оцінка сторонніх інвесторів, що цінник банку, скоріше за все, визначався за формулою 1x — тобто за банк сплатять лише один його власний капітал. Він, станом на 1 січня 2026 року, становив 1,6 млрд грн плюс поточний чистий прибуток (після оподаткування) за минулий рік — 0,3 млрд грн. Тобто ціна 100% акцій "Львова" може становити 1,9 млрд грн чи близько €38,5 млн (залежно від поточного курсу).

Також невідома подальша доля самого Банку Львів, хоча й не виключається його подальше об’єднання з Банком Креді Агріколь Україна. За таких умов клієнтів "Львівян" переведуть на обслуговування в нову (збільшену) структуру, якщо вони захочуть лишитися. А дублюючий персонал (в двох структурах) можуть почати скорочувати. Перемішування двох колективів може тривати не один місяць.

Креді Агріколь Україна є частиною французької групи Crédit Agricole, яка входить до четвірки найбільших на батьківщині та в топ-10 найбільших в усьому світі. За підсумком 2025 року, вона мала прибуток на рівні €7,07 млрд, регулятивний капітал становив €72,2 млрд, а її ринкову капіталізацію оцінювали €54-55 млрд. Тобто одна ця група в кілька разів більша за всю банківську систему України.

Банк Львів належить групі європейців-фізосіб і декільком західним пенсійним фондам: Петурсон Маргеір (27,9% акцій) з Ісландії (фізособа), німецький уряд (7,9%), швейцарський пенсійний фонд Vorsorgestiftung Energie з Цюриху (6,1%), корпоративний банк Raiffeisen Schweiz Genossenschaft зі Швейцарії (5,9%) та інші.