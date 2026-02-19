Понад шість століть історії: де в Україні є ще одні "Чернівці"
Стародавнє селище розташоване на річці Мурафа
В Україні окрім знаменитого міста з Чернівці, пісенної столиці нашої країни, є також селище з однойменною назвою. Українською мовою населений пункт звучить як Чернівці, а російською — "Черневцы".
Що потрібно знати:
- Перші письмові згадки про поселення відносяться до 1393
- У 1546 році село перейшло у володіння шляхтича Білого Скіндера та отримало назву Скіндерполь
- У різних документах поселення називали по-різному: Черняхівці, Черніїв, Чернівці
Селище розташоване в центральній частині України — у Могилів-Подільському районі Вінницької області України на річці Мурафа. Перші письмові згадки про населений пункт датуються кінцем XIV — першою половиною XV ст.
1393 року великий князь литовський Вітовт дозволив Василю Карачевському заснувати село під назвою Княжа Лука в Кам’янецькому повіті Подільської землі.
У пізніших документах зустрічається кілька варіантів його назви: Черняхівці, Чернівці, Черніїв. Пізніше закріпилася назва Чернівці.
Далі в 1546 поселення придбав брацлавський шляхтич Білий Скіндер, перейменувавши його в Скіндерполь.
Вже 1595 року верховний гетьман та канцлер Польщі Януш Замойський приєднав поселення до своїх володінь, повернув йому назву Чернівці та надав статус міського поселення.
7 (20) листопада 1917 року селище увійшло до складу Української Народної Республіки.
Станом на 1 січня 2013 року у селищі проживало 2891 особа.
Головні визначні пам’ятки селища:
- Церква-ротонда Марії Магдалени – каплиця-мавзолей шляхетського роду Маньковських.
- Костел святого Миколая (1640 р.) фонду Станіслава Конецьпольського
