Понад шість століть історії: де в Україні є ще одні "Чернівці"

Стародавнє селище розташоване на річці Мурафа

В Україні окрім знаменитого міста з Чернівці, пісенної столиці нашої країни, є також селище з однойменною назвою. Українською мовою населений пункт звучить як Чернівці, а російською — "Черневцы".

Що потрібно знати:

Перші письмові згадки про поселення відносяться до 1393

У 1546 році село перейшло у володіння шляхтича Білого Скіндера та отримало назву Скіндерполь

У різних документах поселення називали по-різному: Черняхівці, Черніїв, Чернівці

Селище розташоване в центральній частині України — у Могилів-Подільському районі Вінницької області України на річці Мурафа. Перші письмові згадки про населений пункт датуються кінцем XIV — першою половиною XV ст.

1393 року великий князь литовський Вітовт дозволив Василю Карачевському заснувати село під назвою Княжа Лука в Кам’янецькому повіті Подільської землі.

У пізніших документах зустрічається кілька варіантів його назви: Черняхівці, Чернівці, Черніїв. Пізніше закріпилася назва Чернівці.

Далі в 1546 поселення придбав брацлавський шляхтич Білий Скіндер, перейменувавши його в Скіндерполь.

Вже 1595 року верховний гетьман та канцлер Польщі Януш Замойський приєднав поселення до своїх володінь, повернув йому назву Чернівці та надав статус міського поселення.

7 (20) листопада 1917 року селище увійшло до складу Української Народної Республіки.

Станом на 1 січня 2013 року у селищі проживало 2891 особа.

Головні визначні пам’ятки селища:

Церква-ротонда Марії Магдалени – каплиця-мавзолей шляхетського роду Маньковських.

Костел святого Миколая (1640 р.) фонду Станіслава Конецьпольського

Ротонда-мавзолей Маньковських

Костел святого Миколая

