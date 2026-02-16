Ці котячі села стали мемом в Україні. Де вони розташовані
Від одного села до іншого можна дійти пішки
В Україні є два села з мемними назвами. Обидва розташовані у Житомирській області, назви пов'язані з котами.
Назви сіл схожі — Малі Кошарища та Великі Кошарища. Вони розташовані неподалік одне від одного, на відстані близько 2,5 кілометрів.
Малі Кошарища розташовані у Житомирському районі. Село входить до складу Глибочицької сільської громади. Людей там небагато — населення Малих Кошарищ за даними перепису 2001 року становить 124 особи.
Великі Кошарища поруч, у тій самій Глибочицькій сільській територіальній громаді. Раніше село називалося просто Кошарища. Там проживає 510 осіб (дані 2001 року).
Перші згадки про Кошарище датуються 1754 роком. Воно згадується в люстрації Київського воєводства, село належало до Коростишева.
Попри асоціації з котиками, ймовірно, назві сіл пов'язані з іншими тваринами. Слово "Кошарища" швидше за все походить від слова "кошара", що означає вівчарню чи місце для утримання овець.
