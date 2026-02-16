Ці котячі села стали мемом в Україні. Де вони розташовані

Від одного села до іншого можна дійти пішки

В Україні є два села з мемними назвами. Обидва розташовані у Житомирській області, назви пов'язані з котами.

Назви сіл схожі — Малі Кошарища та Великі Кошарища. Вони розташовані неподалік одне від одного, на відстані близько 2,5 кілометрів.

Мем про Великі та малі Кошарища

Відстань між Великими та малими Кошарищами

Малі Кошарища розташовані у Житомирському районі. Село входить до складу Глибочицької сільської громади. Людей там небагато — населення Малих Кошарищ за даними перепису 2001 року становить 124 особи.

Великі Кошарища поруч, у тій самій Глибочицькій сільській територіальній громаді. Раніше село називалося просто Кошарища. Там проживає 510 осіб (дані 2001 року).

Перші згадки про Кошарище датуються 1754 роком. Воно згадується в люстрації Київського воєводства, село належало до Коростишева.

Попри асоціації з котиками, ймовірно, назві сіл пов'язані з іншими тваринами. Слово "Кошарища" швидше за все походить від слова "кошара", що означає вівчарню чи місце для утримання овець.

