З її стін ніхто не зміг втікти: де знаходиться одна з найсуворіших в'язниць в Україні

В цій в'зниці відбували покарання найнебезпечніші злочинці України

Житомирська виправна колонія № 8 є однією з найстаріших в'язниць в Україні. За весь час існування з цієї установи жодному з її в'язнів не вдалося втекти.

Головною відмінною ознакою є суворий режим безпеки в цій в'язниці. "Телеграф" розповість історію цього виправного закладу.

Де розташовується установа

Установа виконання покарань № 8 знаходиться в Житомирі. Вона розташована на проспекті Незалежності, 172.

Які особливості має в'язниця

Це пенітенціарна установа максимального рівня безпеки розрахована на утримання 1323 осіб. У ній відбувають покарання засуджені за умисні особливо тяжкі злочини, а також особи, переведені з колоній середнього рівня безпеки за злісні порушення режиму, а також засуджені до довічного позбавлення волі.

В'язні тут перебувають під постійним наглядом. А близько сімдесяти камер відеоспостереження гарантують, що будь-який рух буде помічений.

Особливо відоме крило для 160 довічно засуджених. Доступ сюди суворо обмежений. Щоб потрапити туди, охоронці повинні пройти багаторівневу систему безпеки механічних та електронних замків — тож втеча звідси просто неможлива.

Житомирська виправна колонія № 8. Фото Вікіпедія

Історія установи

Наприкінці XIX — початку XX століття в цій частині Житомира був іподром. Поле якого слугувало також для демонстраційних польотів перших літаків.

Будівництво установи почалося в 1907 році. Місце для неї було вибрано в болотистій місцевості на околиці міста, щоб ті, хто замислили втечу, не могли зробити підкопи. Для утримання будівлі на хиткому ґрунті її зводили на опорних палях з мореного дуба. Як і більшість казенних установ дореволюційного часу, в'язниця будувалася за так званим Катерининським проєктом — у плані вона виглядає як літера "Е". Але, після подальших перебудов, вигляд зверху скоріше став нагадувати літеру "Ж".

Один з виїздів з колонії

Установа побудована в 1914 році та виконувала функції тюрми. Тримання ув'язнених було одиночне і групове. В режимному корпусі установи нараховувалось 229 камер, які були призначені для відбування тюремного ув'язнення і тримання пересильних.

Устрій виправної установи

Колонія займає площу в 3,69 гектара і розділена на дві зони: робочу і житлову. У житловій знаходяться СІЗО, арештний будинок, камери, карцер та інші приміщення. Двір для прогулянок має розмір близько 20 м².

Установа однією з перших запровадила платні камери. Завдяки цьому в бюджеті з'явились додаткові кошти.

В робочій зоні установи виготовляється тротуарна плитка, секції залізобетонного паркану, залізобетонні люки для облаштування водогінних та каналізаційних колодязів на тротуарах, інші металеві вироби.

Скандали навколо установи

У червні 2025 року, житомиряни, які живуть у багатоквартирних будинках № 97-б, № 101 та №105 по вул. Михайла Грушевського поскаржились на поганий стан повітря. Вони заявляли, що потерпають від забруднення повітря димом та смогом внаслідок викидів, які здійснюються через діяльність підприємства ТОВ "Альтеренерго ЛТД", розташованого на території "Житомирської установи виконання покарань №8". Місцеві депутати підготували звернення до Міндовкілля та екологічної інспекції.

У цьому ж році правоохоронці викрили шахрайську схему з продажу неіснуючих авто для фронту військовим та волонтерам. "Автодилером" виявився чоловік, який відбуває покарання за шахрайство в колонії №8. Він створював фейкові акаунти в соцмережах — розміщував оголошення про продаж та брав передоплату за неіснуючі авто.

Цікаві факти про в'язницю

Житомирська "Вісімка" неофіційно вважається "червоною" зоною. Всі питання або проблеми ув'язнених тут вирішує адміністрація, і саме вона, а не так звані злодії в законі, користується найвищим авторитетом.

До 1997 року на території установи виконувалися смертні вироки.

За весь час існування не зафіксовано жодного успішного випадку втечі в'язнів з цієї в'язниці.

Саме тут утримувались до своєї смерті відомі маніяки-вбивці. Серед них, зокрема, Анатолій Онопрієнко з 1999 по 2013 рік та Сергій Ткач з 2008 по 2018 рік.

Одна з камер в колонії №8

Ця установа відома навіть за кордоном. Компанія MAXIMUS Film GmbH для YouTube-каналу Free Documentary знала про неї документальний фільм "За ґратами: Колонія 8, Житомир, Україна".

Раніше "Телеграф" розповідав, про найвідоміші монастирі-тюрми в Україні. Дві з них знаходиться на Львівщині, ще одна на Сумщині.