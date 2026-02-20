Які саме паперові гривні у вас більше не приймуть з 2 березня (список і фото)

Частину паперових гривень замінять монетами

В Україні з 2 березня виходить з обігу ціла низка дрібних купюр. З цієї дати ними буде неможливо розрахуватись.

Про це повідомляє Національний банк України. Йдеться про такі номінали зразків 2003-2007 років:

1 гривня;

2 гривні;

5 гривень;

10 грн.

Ці купюри замінюються відповідними оборотними монетами.

Які гривні виходять з обігу — інфографіка Телеграф

"Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій", – наголосили у Нацбанку.

Водночас, громадяни зможуть обміняти банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень і після цієї дати, але лише у банках.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у "Сільпо" діють великі знижки на продукти та товари до 57%.