Які саме паперові гривні у вас більше не приймуть з 2 березня (список і фото)
Частину паперових гривень замінять монетами
В Україні з 2 березня виходить з обігу ціла низка дрібних купюр. З цієї дати ними буде неможливо розрахуватись.
Про це повідомляє Національний банк України. Йдеться про такі номінали зразків 2003-2007 років:
- 1 гривня;
- 2 гривні;
- 5 гривень;
- 10 грн.
Ці купюри замінюються відповідними оборотними монетами.
"Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій", – наголосили у Нацбанку.
Водночас, громадяни зможуть обміняти банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень і після цієї дати, але лише у банках.
