Найбільший "АТБ" в Україні площею як три баскетбольні майданчики: де він (фото)

В Україні працює понад 1500 супермаркетів "АТБ", але один із них суттєво вирізняється масштабами. Його площа перевищує тисячу квадратних метрів і він працює вже сім років.

Де саме знаходиться цей рекордсмен, написали в блозі "Одеський Відгук" у соцмережі "Тhreads".

За даними, найбільший супермаркет мережі "АТБ" в Україні працює в Одесі. Магазин розташований за адресою вулиця Академіка Корольова, 15 і має площу 1173 квадратних метри. Це близько трьох баскетбольних майданчиків або чверть футбольного поля. За цим показником він випереджає інші торгові точки мережі, яких по країні, за даними у дописі, налічується понад 1500.

Супермаркет відкрили 21 лютого 2019 року. До цього на цій локації працював магазин "BILLA", який приймав покупців із 8 грудня 2009 року до грудня 2017-го. Після закриття приміщення переобладнали під новий формат "АТБ".

Колишній магазин "BILLA" в Одесі, на його місці нині "АТБ". Фото: Wikimapia

