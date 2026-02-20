Мінус до 200 грн на одному товарі: в "АТБ" запустили вигідні знижки на 10 популярних товарів
Серед продуктів є ковбаса, шоколад майонез
У мережі "АТБ" оновили акційні пропозиції. Одразу 10 продуктів можна купити за приємними знижками.
Акційні пропозиції дозволяють суттєво зекономити на продуктах і засобах гігієни. "Телеграф" підготував список.
- Виріб фаршевий 420 г "Баварський" – 62,90 грн замість 105,50 грн (економія 42,60 грн);
- Ковбаса 0,5 кг варена – 79,90 грн замість 133,90 грн (економія 54,00 грн);
- Ковбаса "Салямі" – 292,89 грн замість 488,89 грн (економія 196,00 грн);
- Шоколад 100 г Millennium молочний – 58,90 грн замість 98,40 грн (економія 39,50 грн);
- Шоколад 100 г Millennium білий – 58,90 грн замість 98,40 грн (економія 39,50 грн);
- Засіб мийний Power De Luxe 2 кг – 84,90 грн замість 136,60 грн (економія 51,7 грн);
- Майонез "Торчин" Європейський 72% – 54,90 грн замість 87,20 грн (економія 32,30 грн);
- Майонез "Торчин" Домашній 50% – 46,90 грн замість 74,90 грн (економія 28 грн);
- Ополіскувач Listerine 250 мл – 60,50 грн замість 96,50 грн (економія 36,00 грн);
- Стевія Green Leaf 250 г – 94,40 грн замість 149,90 грн (економія 55,50 грн).
